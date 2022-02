La pareja de influenciadores La Liendra y Dani Duke se refirieron al video íntimo que se filtró en las últimas horas en redes sociales y contaron cómo se difundió el clip.



El video de la pareja teniendo relaciones sexuales se filtró en la tarde del domingo 20 de febrero, mientras los influenciadores preparaban un viaje a España.



Aunque en un principio no se pronunciaron sobre el hecho, en la noche de este lunes 21 de febrero ambos se expresaron en sus redes sociales anunciando medidas legales por la violación de su intimidad.

Por medio de sus historias de Instagram, La Liendra contó que se trataba de un clip que habían guardado para ellos y que el video fue difundido por una persona que tomó el celular de su novia Dani Duke.



“Para nadie es un secreto que se filtró un video de mi novia y yo en la intimidad. Estamos demasiado sorprendidos. Es un video que teníamos para nosotros dos, algo que como pareja habíamos hecho. Y una persona malintencionada, con mucha maldad, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video y filtrarlo en las redes sociales”, afirmó el creador de contenido.



La Liendra también aseguró que en este momento desearía no haber grabado dicho contenido, pues le duele lo que ha tenido que pasar su pareja.



“Me duele porque Daniela no merece esto (...) Para mí esta mujer que tengo al lado es una princesa, es una dama, es una empresaria, excelente amiga y novia. Y como novio me duele ver cómo alguien pudo haber expuesto la intimidad de ella y yo de esa forma”, agregó.

El influencer lanzó una crítica hacia quienes comentaron y criticaron el video, pues afirmó todas las parejas tienen sus encuentros sexuales y sus momentos íntimos.



“Diganme qué estamos haciendo que una pareja no haga. ¿No podemos tener relaciones sexuales? ¿No podemos estar los dos? No estamos haciendo nada malo, no estamos robando, no estamos matando”, dijo en sus historias.



Además, afirmó que ya tienen identificada la persona que filtró el video y emprenderán todas las acciones legales pertinentes.



“La persona que hizo esto dejó una prueba muy contundente y ya le vamos a tirar con todo el peso de la ley (...) Vamos a utilizar ese poco de abogados que pagamos y a esa persona le vamos a tirar con todas las de la ley. (...) Una persona tan basura como la que hizo esto no merece nada”, dijo.



El influenciador hizo un llamado a sus seguidores a proteger su intimidad y los invitó a guardar o eliminar los videos de encuentros sexuales que tengan en sus dispositivos, pues pueden sufrir situaciones en las que quede expuesta su vida íntima.



Por último, aseguró que no hará más comentarios al respecto e invitó a otros a dejar de lado los comentarios de su cuerpo y el de su pareja Dani Duke.

Las declaraciones de Dani Duke

Dani Duke también se pronunció por medio de sus historias y afirmó que ya tomaron las acciones legales tras la filtración de su video íntimo: “Violentaron mi intimidad y ya se están tomando acciones legales, porque ningún ser humano es dueño de la intimidad de otro”.



Además, aseguró que siempre ha sido abierta con su vida sexual y que no entiende por qué varias personas se alarmaron con el video de un encuentro sexual normal que tienen todas las parejas.



“Siempre he sido abierta con mi sexualidad y he compartido en muchas ocasiones lo que la disfruto. Así que no entiendo por qué les sorprende ver a una pareja en uno de sus momentos íntimos. No es una situación que yo hubiese querido, pero tampoco es algo que pueda cambiar”, escribió en su cuenta de Instagram.

La mujer enfatizó que seguirá con su vida con tranquilidad, pues no le ha hecho daño a nadie.



“No pretendo educar ni cambiar el mundo, pretendo continuar con mi vida como siempre lo he hecho, de una manera tranquila y con la convicción de que nunca le he hecho mal a nadie”, agregó.



La pareja cerró la polémica con la publicación de una fotografía juntos.



“Estoy contigo para crecer juntos. Aprender, llorar, reír y disfrutarnos”, se lee en la publicación de Instagram.

