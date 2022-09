El creador de contenido ‘La Liendra’ se ha convertido en una figura importante de las redes sociales en el país. El hombre siempre ha hablado de la difícil situación que vivió en su infancia y de los problemas económicos de su familia.



Ahora con su trabajo como influencer, se permite decenas de lujos, propiedades y viajes que antes no podía. Por esta razón, se mantiene agradecido y trata de donar a los que más lo necesitan.



En su cuenta de Instagram publicó un video en las últimas horas que sorprendió a sus fanáticos. Aunque muchos sabían de la humilde procedencia del famoso, no esperaban que su antiguo hogar se viera así.



De la mano de su mamá y caminando por las calles de un barrio de Medellín, ‘La Liendra’ hizo un tour para sus admiradores. Según lo que explico el sitio era inicialmente una invasión en terrenos de la Alcaldía.



“Nunca olvides donde comenzó todo. No te avergüences de tu pasado, recuerda que gracias a él te convertiste en lo que eres”, escribió el famoso en la publicación.



Las imágenes muestran una casa de dos pisos, un balcón y concreto. De acuerdo con lo que dijo, en los últimos años su familia ha hecho remodelaciones, pero antes solía ser de lonas y con suelos de barro.



Próximamente, 'La Liendra' estrenará su documental 'Proyectando sonrisas'. Foto: Instagram: @la_liendraa

El documental

Hace unas semanas el influencer paisa reveló que se encuentra realizando un proyecto audiovisual. El cortometraje será una muestra de su realidad y de los difíciles momentos que pasó cuando pequeño.



En el trailer del documental se mostró a sí mismo entregando regalos y haciendo obras de caridad en algunos sectores vulnerables de Medellín. ‘La Liendra’ desea crear un contenido con el que las personas se puedan identificar.



“Creemos que a las personas sin recursos se les ayuda dándoles recursos, como si la vida solamente tratará de tener. Después de pensar un buen rato, me di cuenta que no es lo mismo dar un mercado que llevarlos a cenar. Y por eso tomé la decisión de que esta vez no voy a repartir los frutos de mi vida, dándoles algún objeto o algo que puedan utilizar. Voy a narrarles su memoria y voy a darles una experiencia que nunca, nunca, nunca, van a olvidar y que va a ser algo nuevo para sus vidas”, expresó.



En su cuenta de Instagram publicó un abrebocas del proyecto y enseño algunas de las escenas que harán parte, A pesar de que aún no hay una fecha de estreno, se espera que salga en los próximos meses. El documental tiene como eslogan ser un trabajo “sin actores profesionales” pero con personas de la cotidianidad.

