El creador de contenido conocido como ‘La Liendra’ es una de las personalidades más conocidas de las redes sociales en el país y ya tiene acostumbrados a sus fanáticos a sus excentricidades.



Ahora Mauricio Gómez, como se llama en realidad, sorprendió con una nueva idea de negocio que nadie se esperaba. El influenciador apareció en su cuenta de Instagram para promocionar su ropa usada.



Además, aprovechó para poner en venta, una vez más, su finca ubicada en el Eje Cafetero. La primera vez que ‘La Liendra’ anunció que estaba buscando posibles compradores, dijo que la vendería en 900 millones de pesos.



Ahora parece que el influenciador cambió de opinión y aceptará el mismo precio por el que la adquirió, 200 millones menos de lo que pedía. La razón es que ya no la va a remodelar.



“Desde ahora la voy a vender en 700 millones de pesos ¡Barata! Y ustedes se estarán preguntando por qué esa rebaja, y es que en su momento quería remodelarla y ponerla más bonita, para venderla en 900 millones, pero me di cuenta que no tengo el tiempo ni la paciencia para hacer eso, entonces la voy a dejar tal y como está, que igual es hermosa” explicó.



La ropa interior

La Liendra aseguró que sus ventas no pararán con la finca. Ahora el creador de contenido quiere poner sus boxers a disposición de quienes los quieran comprar.



Así lo dijo en su cuenta de Instagram mientras mostraba los que estaba usando y que pronto comercializará.



“Bueno Liendritas, y no solamente estamos vendiendo la finca, pille pues, se venden estos bóxers recién utilizados papá. Pille, vea fresquitos, todavía están calientes, vean, esto sí me lo pueden pagar a cuotas. Vienen con olor incluido así que escucho ofertas. No tienen manchas, les quedan buenos, solamente tienen como diez puestecitas. A ver, escucho ofertas” expresó ‘La Liendra’.

