‘La Liendra’ es uno de los creadores de contenido de los que más se habla en los medios de comunicación y en redes sociales. En esta ocasión sorprendió a sus seguidores al subir un emotivo video en que habla de los logros que ha obtenido a sus 22 años.

Mauricio Gómez, nombre real del influencer, constantemente es criticado por sus seguidores por no tener estudios y escribir con mala ortografía. Por está razón, subió un corto clip en el que explica que la necesidad en la que creció le obligó a dale prioridad a su familia y desde muy pequeño ha tenido que trabajar.



Además, afirmó que con las redes sociales ha podido darle una mejor calidad de vida a su mamá, sus hermanas, sobrinas, mascotas, entre otros.



“Sacaste a tu mamá de la pobreza, le diste su propia casa, tienes tu propia finca familiar, te encargas de los estudios y el futuro de tus sobrinos, grabaste una canción que tiene 10 millones de vistas y casi 1 millón de likes, le compré el caro a mi mamá, también su moto, lleve a toma mi familia a conocer el mar", narró en el video.

Asimismo, le recordó a sus seguidores que ha logrado posicionarse como uno de los creadores de contenido más fuertes en Colombia y Latinoamérica, e incluso, ha llegado a ganar un premio por eso. También, ha podido colaborar con grandes marcas y celebridades como J Balvin.



Igualmente, afirmo que hoy en día tiene una empresa con la que genera empleo a más de 13 personas. Además, es socio de la marca de cuidado facial de su novia Dani Duke, “11:11”. Por último, mostró con orgullo todos los viajes que ha podido realizar y los sueños que ha podido cumplir como el de ver jugar a Cristiano Ronaldo.



“Mientras muchos me critican yo me felicito, porque sin ayuda de nadie y sin tiempo pa estudiar…logré salir adelante con mi familia y ahora que no tenemos hambre, podré enfocarme a estudiar. Nunca midas la inteligencia y las capacidades de una persona por sus estudios, y menos en un país donde la educación es un negocio y la necesidad está primero”, escribió en la publicación.

