Los influencers generan gran cantidad de dinero por publicidad y por crear contenido, esta producción varía según la persona; algunos se dedican a los videos chistosos, otros a la moda, a la cocina y demás tipos de entretenimiento.



En varias ocasiones se han visto los altos ingresos que generan estas personas, pues algunos, como Yeferson Cosio y Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, han regalado grandes sumas de dinero a sus seguidores y no han dudado en mostrar la vida de lujo que se dan.

La Liendra, quien hace parte de este grupo de influencers, comentó a sus amigos en medio de una transmisión de Twitch, de cuánto era la cifra máxima que se había ganado por publicidad.



“Parce, lo máximo que yo me he ganado en la vida son ocho mil palos, es el máximo de plata que me he facturado”, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, aclaró que estos ocho mil millones de pesos no ha sido una ganancia mensual. Con respecto a cuál es su ingreso mes a mes, se negó a responder.



A continuación, le preguntan a la influenciadora paisa Mav, quien dice que “factura 20 millones”, a lo que sus amigos le dicen que diga la verdad y la influencer dice que debido a sus seguidores gana “250 millones de pesos [al mes]”, y uno de sus compañeros responde que esto es “normal”.



En las redes sociales, la mujer aparece como “Mav”, pero su nombre es María Alejandra, tiene 18 años y en sus videos se dedica a dar tips de maquillaje, limpieza energética, bailes en tendencia y realizar contenido viral.



En su cuenta de Tiktok tiene 6.6 millones de seguidores, mientras que en su Instagram cuenta con 2.2 millones. Indagando más en su vida personal, se encontró que tuvo un perfil de OnlyFans donde subía contenido explícito. Hoy la cuenta de contenido para adultos se encuentra cerrada.

La Dian y los influenciadores

Este video no ha sido ajeno a la discusión en redes sociales, pues algunos aseguran que es momento para ponerle un alto a estos personajes, “A mí sí me disculpan, pero la Dian debe regular sí o sí a los influenciadores y la Fiscalía tenerles el ojo encima”, se puede leer en un trino que reacciona a un fragmento de la transmisión ya comentada.

Si bien algunos apoyaron el comentario de incredulidad del usuario, otros dijeron que este tipo de ingresos era normal en los trabajos de entretenimiento y que era la nueva forma de generar altas cantidades de dinero mes a mes.



A las opiniones del debate se le añadió la de Luis Carlos Reyes, director de la Dian, quien en un hilo de Twitter publicó su concepto sobre los influenciadores y las astronómicas sumas de dinero que producen.



Reyes inició su comentario afirmando que "vale la pena recordar que muchos influenciadores exitosos saben lo que significa crecer sin oportunidades, porque lo han vivido".



El director de Impuestos y Aduanas Nacionales de la República de Colombia afirmó que cuando los influenciadores cumplen con las obligaciones tributarias pertinentes, "están ayudando a otros colombianos a recibir beneficios como educación, agua potable y mejores vías".



Además aseguró que la Dian en Bogotá había ayudado a 40 creadores de contenido a corregir y actualizar los pagos de impuestos afirmando que "Mi objetivo es que ellos, como todos los ciudadanos, cuenten con el apoyo de la Dian en cada seccional del país, para prevenir o corregir fallas en sus procesos tributarios. Las puertas están abiertas".

