Desde el pasado 2 de febrero, está circulando en las redes sociales el video de una empresaria, quien dice haberse arrepentido por pautar con Mauricio Gómez, más conocido en el universo digital como ‘La liendra’, pues describió su experiencia como un “rotundo fracaso”.



(Lea: El origen del viral 'trend' “Momentos que me mantienen humilde” en TikTok).

En la cuenta de Tik Tok Caletzza, nombre de una compañía especializada en el estampado de camisetas y perfil que usó la mujer para hacer su denuncia, se puede escuchar lo que sucedió al intentar posicionar la marca a través del quindiano.

Perdimos el dinero. Conclusión: no te lo recomiendo FACEBOOK

TWITTER

Según dijo, la idea era pagar por una historia de Instagram en la que La liendra saliera a una hora específica con las tres camisetas que le regalaron para realizar la pauta. No obstante, la comerciante comentó que la celebridad no le dio más de 15 segundos al producto y no le imprimió creatividad.



“Nosotros venimos pautando con ‘influencers’ hace cuatro años y siempre nos había ido súper bien. En ese tiempo, ‘La Liendra’ estaba súper, súper pegado y entonces decidimos: ‘bueno y ¿por qué no pautamos con él?’, dijo inicialmente.



“Vimos sus precios y la verdad es que eran muy elevados en comparación con otros influencers y dijimos ‘¡Ah! Pues arriesguémonos, igual ¿qué podemos perder?'”, agregó.





(También: Mujer se tatuó la cara de Camilo pero el resultado no fue lo esperado).

Si bien el influencer hizo la publicidad, la decepción de la comerciante se volvió palpable al ver los pocos recursos que usó Gómez para impulsar la marca.



“Vimos que tiene cero creatividad y disposición a la hora de hacer una publicidad. Yo creo que el man no tiene ni idea del esfuerzo que uno hace como emprendedor para pagar 8 millones de pesos y que salgan con un video de menos de un minuto, tan malo”, indicó la mujer.



“La ropa ahí tirada en la cama, el man súper desarreglado… es que mejor ni sigo (...) perdimos el dinero. Conclusión: no te lo recomiendo. Hay influencers mejores y más baratos”, finalizó.



(Siga leyendo: Abuelita fue enterrada en ataúd de M&M's que mandó a hacer antes de morir).

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO