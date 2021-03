‘Influencer’ La Liendra se tatuó un código QR y no le funciona

El joven Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, ha generado controversia últimamente debido a sus últimos tatuajes, en especial el código QR que supuestamente lo dirige a su cuenta de Instagram.

El 14 de febrero, el influenciador publicó en esta red social un video en el que, además de mostrar las nuevas creaciones en su piel, evidenció que el código, que tenía dibujado en la parte de atrás de su cuello, podía ser leído perfectamente por la cámara del celular y se dirigía a su cuenta de más de 5 millones de seguidores.

(Puede leer: Andrea Valdiri regalará la moto Harley que le dio su expareja).

(Si nos ve desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Aunque parecía casi un hecho que el código QR funcionaba, recientemente ‘La Liendra’ confesó en una consulta con el doctor Carlos Ramos, más conocido como el 'cirujano de las Barbies', que en realidad el tatuaje no sirve.



“Me salió ‘fake’ porque no me abre”, dijo.



Las reacciones de los internautas fueron inmediatas. Muchos se preguntaron por qué ahora decía que no funcionaba si ya había demostrado lo contrario. Otras personas criticaron al tatuador que le realizó el trabajo.



“Dañarse la piel y botar la plata en semejante tatuador tan malo”, escribió un usuario.

(Le puede interesar: ‘Influencer’ Yeferson Cossío se puso implante de senos… por un reto).

(Si nos ve desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Esta no es la única vez que el influenciador ha dado de qué hablar, pues hace tan solo dos semanas tuvo que comparecer en una audiencia de reconciliación con Edilberto Castaño, un taxista de Manizales a quien presuntamente calumnió.



El hecho se dio el 16 de noviembre de 2020, cuando ‘La Liendra’ abordó un taxi en Manizales para dirigirse a Pereira.



En el camino, decidió hacer unas historias de Instagram contándole a sus seguidores que el taxista lo iba a robar porque “le estaba dando muchas vueltas”.

(En contexto: El proceso legal que enfrenta el influencer 'La Liendra' con taxista).

“Yo les digo a ustedes que utilicen Uber, parce, a lo bien. Este taxista me puso a andar por toda la ciudad para decirme que no me puede llevar, que me baje”, dijo en un fragmento del video.



El taxista, por su parte, aclaró en la audiencia que paró el vehículo y le pidió retirarse porque no contaba con el permiso para salir de la ciudad. Por las duras palabras del influenciador, que afectaron al gremio de taxistas, Castaño le interpuso una demanda para que se excusara públicamente con él.



‘La Liendra’ aceptó retractarse por sus comentarios en contra del gremio, mas no accedió a dar disculpas al taxista en particular.

Tendencias EL TIEMPO