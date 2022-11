Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como ‘La liendra’, había anunciado en el pasado mes de octubre que iba a participar del reality ‘La Isla de los Famosos’ del ‘Canal RCN’. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al anunciarles que por problemas de salud no iba a ser parte de él.

El periodista Carlos Ochoa fue quién confirmó que se estaba buscando realizar una nueva versión de ‘La Isla de los Famosos’ y en su momento ‘La Liendra’ le comentó a sus seguidores en Instagram que iba hacer parte de este proyecto.



“Yo no les puedo decir, pero nos vamos para un ‘reality’ que es muy chimba. Deséenme demasiada suerte. Nos vamos en un promedio de 15 días y nada, disfrutemos todos estos días” comentó.



(No deje de leer: Alquila su esposo a otras mujeres para tareas varias: cobra $ 190 mil por el día).



Desde ese entonces, el influencer empezó a prepararse y hacer ejercicio fuertemente para estar lo más preparado. Pero sus planes cambiaron al recibir una llamada del programa diciéndole que no iba hacer parte del show porque sus exámenes médicos no habían salido bien.



“Me acaban de informar que no puedo ir al reality por temas de salud. Me hicieron exámenes de oído y salí sordo (…) puede que pierda a futuro un oído porque no estoy escuchando nada bien. Yo la verdad nunca me había hecho exámenes de esto y la verdad sí me sorprendió. Me prohibieron hasta usar audífonos”, comentó el creador de contenido en sus historias de Instagram.

También, agregó que le realizaron exámenes de visión y le comentaron que tenía una miopía muy avanzada en un ojo, por lo que debía usar gafas. Por estos dos motivos, el canal RCN decidió que no podía ir al reality.



(Siga leyendo: Estudiante lleva máquina de escribir a clase al prohibirle usar su computador).



“Yo los entiendo y respeto, pues el reality va a ser demasiado difícil. A ellos no les conviene, ni a mí me conviene, perder un oído o un ojo por allá. Y uno puede tener muchas ganas de hacer algo pero primero la salud”, contó.



Además, comentó que si iba al reality se iba a perder del mundial, de las fiestas de diciembre. Además, de que no habría podido subir contenido a sus redes sociales por dos meses. Por último, agregó que va aprovechar este tiempo y va a ir a Catar a ver el último mundial de Cristiano Ronaldo.

Más noticias

‘La Descarga’: la conmovedora confesión de Nino Bravo que lo llevó al llanto

Selena Gómez habla de su depresión y ansiedad en un nuevo documental

Elon Musk sigue gastando: compró otro avión privado con lujosa suite

Mujer se realizó una operación en la mandíbula, pero confiesa estar arrepentida

TENDENCIAS EL TIEMPO