El pasado 22 de agosto, se realizó la rueda de prensa del evento que promete cautivar a los internautas colombianos, pues en el 'King of the Ring' se enfrentarán en un ring de boxeo varios de los influencers más importantes del país.

En el evento de lanzamiento, se vivió el ‘primer cara a cara’ entre La Liendra y Nicolás Arrieta, pues Arrieta le ‘pegó en la cara’ al creador de contenido quindiano con una cartilla ‘Nacho Lee’.



"Se lo regaló a este hijue***, que es la cartilla Nacho (...) por 'estafador' y 'analfabeta'", expresó Arrieta, mientras golpeaba en la cara a La Liendra.

El ‘emocionante’ momento fue presenciado por miles de espectadores en la transmisión en vivo, pues estos no esperaban que la pelea entre los famosos iniciara días antes del 'gran encuentro', que será en el mes de septiembre.



Tras lo ocurrido, La Liendra reaccionó atacando al bogotano con algunos golpes y un manotazo. Para calmar la pelea, los presentes intervinieron para que esta disputa no pasara a mayores.



Los creadores de contenido, tienen más de un año de enemistad y esta comenzó cuando en la red social de transmisión en vivo 'Twitch', tuvieron una fuerte discusión. Desde entonces, los famosos se publican de forma frecuente, indirectas y comentarios, por lo que se retaron a tener este encuentro 'boxístico'.



Luego del bochornoso e inesperado encuentro, La Liendra se refirió a lo ocurrido por medio de sus redes sociales, allí aseguró que: “quiero pedirles disculpas por lo que pasó ayer, qué pena el show que hicimos ayer, puede ser un evento de un encuentro brusco, pero lo que pasó fue una ‘gaminería’ completa”.

“Lo de ayer no me representa para nada, no estoy feliz con eso, nos falta mucha cultura a la hora de hacer eventos, no pensé y no sabía con quién estaba peleando, ese man estaba supersoplado, él estaba superdrogado, no sabía dónde estaba, tuvo que drogarse, aliarse con los del evento y cogerme a traición para tocarme la cara” dijo La Liendra en sus redes sociales.



“Si estuviéramos en otro país y uno de los boxeadores llega drogado al cara a cara, inmediatamente se cancela la pelea, pero acá en Colombia no, si yo pido la prueba de dopaje, estaría perdiendo el tiempo, porque los organizadores le están ayudando” agregó el creador de contenido oriundo del Quindío.

“Podré no ser estudiado, no me sabré leer muy bien, ni las tablas, pero no salgo a dar un ejemplo de esos a mi público, porque eso no es un ejemplo, en las calles hay miles de pelaos que están luchando por salir de las drogas y es el colmo que alguien con tantos seguidores salga así y en redes sociales le celebren, es por eso que quiero ofrecerles un contenido diferente”, indicó La Liendra.

Westcol habla de la pelea entre La Liendra y Nicolás Arrieta



