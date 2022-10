¿La pelea del año? Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, se sumó, recientemente, al prontuario de Nicolás Arrieta, un influenciador bogotano que se caracteriza por exponer, criticar y arremeter contra los creadores de contenido. Sin embargo, lejos de mostrar pasividad ante las críticas, el quindiano lo retó a enfrentarse, cara a cara, en un ring.



El motivo de la disputa es, nada más y nada menos que, un controvertido comentario que ‘La Liendra’ realizó durante una transmisión en Twitch luego de que le propusieran pelear con Nicolás Arrieta.

“Nicolás Arrieta no me aguanta un round, estoy seguro, porque no son personas que están acostumbradas a tener problemas, ¿si me entienden?”, respondió el influenciador quindiano, en ese momento, a la tentadora propuesta y desató así, la furia del creador de contenido bogotano, quien no tardó en lanzar unos duros comentarios en su contra.

“¿Por qué, en vez de hablar de pelear con la gente, no leemos de corrido el capítulo de un libro? Te reto a escribir un solo párrafo sin cometer errores de ortografía ¡Coge un librito de ‘Nacho lee’ o una ‘Urbanidad de Carreño’!”, fueron las ácidas palabras que lanzó Arrieta en respuesta al comentario de Gómez en un video publicado en su cuenta de Instagram que ya acumula más de 99 mil ‘me gusta’.

Además de hacer alusión al nivel de escolaridad del influenciador quindiano, Arrieta también arremetió contra de su aspecto físico, pues aseguró que ‘La Liendra’ nunca se había tomado “un Ensure, un suerito, un caldito de Bienestarina”. Y agregó: “Si hay que pelear en un ring yo me subo, pero creo que eso ya sería abusar de un niño en condición de desnutrición”.

Dani Duke defiende a su novio, ‘La Liendra’



La polémica, por supuesto, eclipsó las redes sociales y generó diversas reacciones entre los internautas e, incluso, entre los allegados de Gómez. Fue, precisamente, su novia, la también creadora de contenido Dani Duke, quien salió en su defensa.



“No puedo creer que existan personas que se expresen horrible de otras o que se burlen de la vida de los demás. Puede que Mauricio no haya tenido las oportunidades de educación que muchos sí, pero es el ser humano más increíble que conozco y eso, querido Nicolás, no lo da el dinero ni el estudio”, indicó Duke en un comentario.

Seguido a esto, se refirió al “odio” que, según la influenciadora, Arrieta profesa por sus redes sociales: “Me pregunto qué sentirán tus padres al ver lo que tienes para ofrecer al mundo. No te conozco ni tampoco a tu historia, pero estoy segura de que puedes ofrecer más que odio”.

‘La Liendra’ reta a Nicolás Arrieta

Para sorpresa de muchos, la cosa no quedó allí y el comentario en disputa se convirtió, rápidamente, en más que una realidad gracias a ‘La Liendra’, quien salió en sus historias de Instagram a proponer un reto que, lejos de apagar el incendio, lo que hizo fue avivarlo aún más.

“Nos vemos en un mes en el ring”, dijo Gómez y dio a entender que, finalmente, la pelea sí tendría lugar. Y agregó en sus historias de Instagram: "Avíseme que yo me encargo de todo. Yo pago todo".

Sin ningún atisbo de cobardía o nerviosismo, Arrieta aceptó el reto: “Si es tan malo, tan parado, tan ‘calle’, que lo defiende su novia en comentarios, yo lo invito a que nos demos en la jeta de una vez”.



Aunque Mauricio Gómez no se ha pronunciado para compartir con sus seguidores la fecha y la hora de la posible pelea; el hijo del exsenador Samuel Arrieta sí ha dejado en claro que está dispuesto a enfrentarse con el creador de contenido quindiano cualquier día. Eso sí, le puso una condición: que no trajese a Dani Duke para pelear con él.

