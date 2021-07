'El estudio no es la única forma de salir adelante': La Liendra

El influenciador Oscar Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, es uno de los creadores de contenidos que más dinero gana gracias a sus redes sociales.



Hace un tiempo la cuenta de TikTok ‘Bum videos’ dio a conocer que el influenciador cobra 4 millones de pesos por una historia en Instagram, la cual dura máximo 24 horas, y maneja paquetes de 5 y 10 historias por un precio de 15 millones y 30 millones de pesos, respectivamente.



Adicional a esto, en enero de este año el joven, de 21 años, contó a través de sus historias que él tenía una empresa propia y se pagaba un salario de 5 millones de pesos.



“Yo tengo una empresa, es mía. Yo soy el jefe, pero me trato como un trabajador más y me pongo un sueldo mensual de 5 millones de pesos. Gano bien porque mi trabajo está de moda, ¿entienden?”, indicó.



Sus seguidores se han sorprendido por los lujos que se da a pesar de su corta edad. Recordemos que hace poco emprendió un viaje hacia Dubái y le compró vivienda propia a su madre; adicional a eso tiene una finca de más de 700 millones de pesos, una camioneta de alta gama, una motocicleta Ducati, entre muchas otras cosas.



Recientemente, el influenciador, que tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram, volvió a hacer una dinámica de 'Preguntas y respuestas' y aclaró nuevamente varios aspectos con respecto a la vida financiera de los influenciadores.



En primer lugar dijo que los 'creadores de contenido' no ganan dependiendo de la cantidad de seguidores que tenga sino teniendo en cuenta lo 'avispados' que sean. De igual manera, admitió que él "gana demasiado bien porque soy una persona que siempre está pensando en ganar plata".



“Siempre quiero sacarle mucha plata a esto de las redes sociales porque uno no sabe cuándo va a terminar, pero les voy a contar algo: ¿Ustedes creen que yo perdería mi vida mi vida y mi privacidad gratis y solo por ser famoso? No, si yo no ganara lo que yo gano hoy en día, no haría esto (…) a mí me interesa facturar. Yo hago esto con mucho amor, pero soy de las personas que dicen que así trabajes con amor tienes que ganar mucho dinero”, dijo.



Así pues, indicó que está comprando terrenos, construyendo un hotel en El Poblado (Medellín), es propietario de varias casa y está montando una segunda empresa. "Yo he invertido muy bien mi dinero. Soy una persona muy ahorrativa que tiene ese claro así que estoy haciendo muchas inversiones", dijo.



De igual manera, criticó el pensamiento de que los trabajos se deben hacer solamente por amor y pasión, sin importar que el pago sea poco. “Siempre lo suyo vale”, aseguró.



También, le envió un mensaje a aquellas personas que critican a los influenciadores por ganar grandes cantidades de dinero en comparación con personas profesionales que le invirtieron mucho dinero a una carrera universitaria. De este modo indicó que él no tiene la culpa de que este sea un "país corrupto" en el que "no le pagan bien a un médico".



"Esa gente que le ofende que a nosotros nos esté yendo tan bien, que ganemos más dinero que una persona que estudia, un doctor o un profesor. ¿Ustedes creen que escribiendo acá -en su Instagram- van a cambiar algo o ustedes creen que somos nosotros los que repartimos los sueldos? Si a usted le incomoda que un influenciador gane más que un profesional, pues reúnase con todos los profesionales, hagan una manifestación, un paro, pero nosotros no tenemos la culpa", dijo.



Finalmente, aunque admitió que estudiar era muy positivo pues “una persona estudiada siempre va a tener un paso adelante que otra (sic)", reconoció que “la única forma de salir adelante ahorita no es estudiar en la universidad, hay muchas otras más".



Tendencias EL TIEMPO