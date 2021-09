‘Ten fe, Él nunca te abandonará’: La Liendra recupera su Instagram

Los seguidores del ‘influencer’ Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, se sorprendieron al ver que una nueva publicación apareció en su cuenta de Instagram.

.

Y la sorpresa no podía ser menor teniendo en cuenta que La Liendra perdió el acceso a su cuenta hace un par de semanas. Muchos especularon, antes de revisar aquella publicación, que la había recuperado.



Y le atinaron: en este ‘nuevo comienzo’, La Liendra publicó un video de la reacción del momento cuando se enteró que ya tenía habilitada su cuenta de nuevo.

‘Si el de arriba quiere las cosas así no puedes hacer nada’

El 'influencer' celebró con sus amigos la recuperación de la cuenta. Foto: Redes Sociales

Es importante mencionar que, días atrás, La Liendra les pidió a sus seguidores hacer una cadena de oración para recuperar su cuenta de Instagram, la cual, sin previo aviso, fue suspendida.



El ‘influencer’ en ese entonces subió un video a sus otras redes en el cual aparecía bebiendo licor y llorando por la ‘tusa’ de perder la cuenta. Él mismo no podía explicar por qué ocurrió eso. Al parecer, no había violado ninguna norma establecida por la red social.



Sea como fuere, su presencia en Instagram, al menos de forma momentánea, había terminado.



Días después, La Liendra volvió a tocar el ‘lamentable’ tema. Dijo, eso sí, que no necesitaba su cuenta de Instagram para facturar dado que tenía dinero suficiente para subsistir mientras tanto.



“Yo me río mucho de la gente que piensa que me cerraron la cuenta y que yo perdí mi plata, obviamente a uno le perjudica, pero mi plata yo la tengo, ¿qué le pasa a usted?, mi plata está ahí. El penthouses (sic) ya está pagado, la camioneta ya está pagada. Tengo una casa en Pereira, la casa de mi mamá, una finca también pagada”, afirmó.



Esta mañana, sin embargo, el panorama cambió.

.

La Liendra subió un video a su cuenta de Instagram en el que muestra su curiosa reacción al notar que ya puede utilizar esta herramienta.



Según se ve en el metraje, alguien con quien está le avisa que su perfil en la red social volvió a aparecer. Y, como si se tratara de un jugador que anota un gol clasificatorio en el minuto 90, La Liendra ‘pega un grito’ y no cabe en sí mismo de la euforia.



Otro de sus amigos sale para preguntar qué pasó y, al enterarse de la ‘resurrección’, felicita al ‘influencer’.



El video viene acompañado por un mensaje particular: “Todo lo que pasa en tu vida tiene un por qué. Deja de cuestionar las cosas y acepta (…) si el de arriba quiere las cosas así no puedes hacer nada más que confiar en Él y seguir caminando por muy oscuro que sea el camino”.

Para muchos internautas, esto no deja de acompañar la ‘exageración epidémica’ que se presentó desde que perdió la cuenta. Otros, al contrario, creen que su felicidad es genuina teniendo en cuenta que es una personalidad digital y prácticamente vive de las redes sociales. Perder su acceso a Instagram, una de las más importantes de la actualidad, pudo representar un ‘duro golpe’ en su vida cotidiana.



“Volvimos, gracias por la linda energía y sus oraciones”, concluyó La Liendra.



Esta publicación, hasta el momento, acumula más de 133 mil ‘me gusta’.

