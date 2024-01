¿Resentido? La Liendra reacciona ante resultado de los premios Esland tras derrota

La Liendra anunció a través se cuenta de Instagram su eliminación de los premios Esland, el galardón "que celebra la creatividad y el talento de los mejores creadores de contenido de la comunidad hispanohablante", según la descripción de su página oficial.



El influencer estaba nominado a la categoría de 'Evento del año' por el plan de peleas que organizó en 2023 bajo el nombre de ‘King of the ring' donde se enfrentó con el también influencer Nicolás Arrieta.

Esto, gracias a que el creador también ha labrado camino en el mundo 'gamer', trabajando en plataformas como Twitch, donde realiza en vivos de distintas sesiones de videojuegos y comparte información de sus eventos, acontecimiento que lo ha hecho figurar dentro del mundo del 'streaming'.



Debido a la transmisión de aquel evento realizado en el Royal Center de Bogotá, que batió récord en la plataforma, el quindiano fue invitado a los premios Esland que tendrán lugar en Andorra el próximo 17 de febrero.



Sin embargo, el pasado lunes la Liendra les reveló a sus seguidores que el viaje a Europa ya no se podía realizar, debido a su eliminación de la única categoría en la que se encontraba participando, ya que solo los finalistas se trasladan al destino para recibir la premiación.



Así lo hizo saber en una de sus historias de Instagram, al relatar que no había logrado llegar a la etapa final, a pesar de que tenía grandes ilusiones de estar en el evento que reúne a grandes del 'streaming' como Ibai Llanos.



"No clasificamos, pero para mí fue un gusto y un honor. Me siento super bien con haber estado entre los ocho mejores eventos del 2023. Parce, era muy duro ganar, primero porque estábamos compitiendo contra Ibai, contra Jordi Wild, personas demasiado gigantes, pero con que nostros estuviéramos, ahí con eso tengo", dijo el influencer.

Así mismo, confirmó que de los otros colombianos que se encontraban nominados ninguno había ganado, pues Westcol también se encontraba en la lista, pero no había logrado llegar a la elección, pese a las cifras de vista que tiene.



“Si ninguno de ellos pudo, entonces nosotros menos. Parce, ninguno de nosotros necesita esos premios como para seguir adelante, pero también uno dice como, que qué bacano que al menos hubiese quedado uno de Colombia para que representara".



Y añadió: "Creo que no voy a ir a Andorra, no voy a ir a Europa. Igual no necesito esos premios para nada más, voy a seguir con lo mío. Pero fue un gusto haber estado ahí”, finalizó el creador en el clip.

