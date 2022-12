Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, perdió millonaria apuesta tras la victoria de Argentina en lo que se ha conocido como una de las mejores finales de un Mundial. El creador de contenido, uno de los más seguidos en la red social Instagram en Colombia, contó su anécdota a través de sus redes sociales.

El pasado domingo, el Mundial de Qatar 2022 llegó a su fin con un gran espectáculo entre las selecciones de Francia y Argentina, un partido que dio como resultado un máximo de seis goles y que obligó a los equipos a irse a la tanda de penales.



(Lea también: 'La Liendra' reveló la millonada que se gastó en su visita al Mundial de Qatar).

¡Felicidades, Leo! Si no era el ‘Bicho’, eras tú. Me cerraste la boca y demostraste de qué estás hecho FACEBOOK

TWITTER

Con una atajada del portero argentino Dibu Martínez y con un cobro fallido por Francia, la albiceleste se vistió de campeona del mundo y, por tercera vez, se llevó la Copa a casa. Por su parte, el influencer apostó en contra de la Argentina, teniendo en cuenta que su admiración siempre ha sido por el portugués Cristiano Ronaldo.



Según contó en Instagram, ‘La Liendra’ perdió más de cinco millones de pesos al apostar que el seleccionado argentino perdía el Mundial. Para sorpresa suya, Lionel Messi terminó levantando la Copa y quedando en la historia como el mejor jugador del mundo.



(Siga leyendo: Los famosos colombianos que han viajado al Mundial de Qatar).

“Yo sí soy real, no soy hipócrita. Yo no soy de los que ve fútbol por moda, a mí sí me gusta de verdad. Yo sí tengo los huevos de decir que voy por Francia y por Mbappé, porque Argentina siempre le ha puesto la pata a Colombia”, comentó el influenciador en su red social.



Asimismo, como aficionado del fútbol, Gómez reconoció que Argentina fue una selección digna de llevarse el título y Messi es el mejor jugador en la historia de dicho deporte.



(No deje de leer: La Liendra fue criticado por hablar de cómo visten las mujeres en Qatar).



“Pongámonos serios. De corazón felicito a Argentina y a Messi, lo merecen. Soy fan de Cristiano, pero si hay un jugador que se ha sacrificado y ama el fútbol como él es Messi. Son los dos mejores del mundo. ¡Felicidades, Leo! Si no era el ‘Bicho’, eras tú. Me cerraste la boca y demostraste de qué estás hecho”, resaltó el influencer.

Gómez confesó que apostó dos millones de pesos con el productor musical Keityn, otro dos millones con uno de sus amigos más cercanos, cien mil pesos con un amigo -que también es influenciador y un millón cuatrocientos mil en una aplicación de apuestas. Por lo que en total perdió 5.500.000 pesos.

