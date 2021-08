La Liendra pide hacer cadena de oración para que recupere su cuenta

Hace unos días Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra, les contó a sus seguidores que su cuenta de Instagram - en la cual tenía más de 6 millones de seguidores - fue suspendida y que está adelantando todos los procesos necesarios para recuperarla.



Sin embargo, tras casi una semana desde que compartió la noticia a través de un video que se volvió viral, el influenciador aún no ha recibido ninguna notificación por parte de la red social. Por tal razón, le pidió a sus seguidores que se unieran a una cadena de oración pidiendo para la recuperación de su cuenta.



Junto con una vela amarilla encendida, el influenciador - que se ha estado comunicando a través de una cuenta alterna en la que aparece como Maur0gomez - contó que para este miércoles 18 de agosto a las 11 de la noche estaba programada la cadena de oración.



“Lo quiero invitar a usted a que me acompañe en una cadena de oración y oremos para que me devuelvan la cuentica (…) me voy a sentar aquí frente a este velón y le voy a pedir a Dios a que me ayude a recuperar la cuenta. Si a usted le nace y es creyente, acompáñeme. Yo creo mucho en Dios y sé que la fe mueve montañas”, dijo el joven, de 21 años, solicitándole a sus seguidores una oración de al menos 1 minuto.



El creador de contenido, quien cobraba 4 millones de pesos por una historia de 24 horas en su cuenta original, dijo que ha "ofrecido plata y movido contactos" pero aún no le han dado ninguna respuesta.



Tras terminada la cadena de oración, 'La Liendra' agradeció a quienes lo acompañaron con sus oraciones y se mostró bastante sensible, hablando con lágrimas en los ojos.



"Sentí la energía, sé que muchísimas personas estaban conectadas con nosotros. Wow se me vienen las lágrimas por qué me empezaron a llegar mensajes de mi familia diciéndome que están orando con mucha fe. Yo sé que para muchas personas esto puede ser una bobada pero para mí es muy importante", dijo en las historias de su cuenta alterna.



En su momento, La Liendra aseguró que le habían cerrado su cuenta de Instagram debido a que manifestó su apoyo a Epa Colombia a través de sus historias; esto después de que se conociera la condena que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá.



“Yo solamente estaba dando mi opinión pero hoy en día como aquí en Colombia ni se puede dar la opinión de uno, pero yo sé que de esta salimos y ese es el motivo, no es que me burlé de alguien o lo demás, sino fue por lo de ir en contra de ‘Epa’”, dijo sobre el motivo del cierre.



Sin embargo, algunos usuarios aseguran que lo que hizo fue efectivamente burlarse de ella. De hecho, hay un video en el que dice, riéndose, que ojala "la dejen vender keratinas en el patio (de la cárcel)”.



La Liendra se burlaba ayer de Epa Colombia, y ayer le cerrabn su cuenta de Instagram. Como decía mi abuela 'la lengua es el azote del culo' pic.twitter.com/0rx5nHq6qD — Alex Quiñones .•. (@qmoncaleano) August 14, 2021

Al parecer, el cierre de su cuenta le ha dado bastante duro a La Liendra. "Para mí Instagram no es una red social, es mi vida. Todos los días me levanto a ver qué les hago, traerles cosas nuevas. Es algo diario y amo hacer (...) "No me esperaba esta noticia. Es la peor pesadilla que uno puede tener. Es mi empresa, es mi vida", comentó en un video que fue compartido por algunos de los influenciadores más importantes del país.



Tendencias EL TIEMPO