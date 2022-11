Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, hace unos días viajó hasta Qatar para disfrutar del Mundial y para poder ver en vivo los últimos partidos de su ídolo en el fútbol, Cristiano Ronaldo.

En sus historias de Instagram el joven le ha mostrado a sus seguidores cómo ha sido su día a día desde que está en el país oriental. Incluso, compartió que vivió unos momentos de angustia pues había dejado su celular en un Uber.



(Siga leyendo: Yailín mostró por primera vez cómo luce su barriga de embarazo al descubierto).



Este jueves 24 de noviembre, ‘La Liendra’ junto con su amigo ‘Danibet’ estuvieron presentes en el partido de Portugal y Ghana. Para asistir al Estadio 974 tuvieron que pedir un Uber, pero al acercarse al lugar habían unas largas filas de carros por lo que los jóvenes decidieron bajarse y caminar.

Cuando iban a la mitad del camino, Mauricio Gómez se dio cuenta que no tenía su celular y recordó que lo había dejado en el carro. En ese momento, se devolvieron rápidamente y con la ayuda de un rastreador, el cual les indicaba donde estaba el teléfono, lograron encontrar el Uber, el cual aún seguía en el trancón.



(No deje de leer: Periodista colombiana tuvo que usar un hiyab para entrevistar a 'shaikh' árabe).



Una vez allí le pidieron al conductor que abriera la puerta y encontraron el celular tirado en el piso. Luego, el joven le agradeció al chofer y salió corriendo a ver el partido.



Vale la pena resaltar, que Qatar es uno de los países más seguros y según la versión de varios turistas allá no se pierde nada. Además, tienen cámaras de seguridad en casi todas las esquenas por lo que pueden identificar fácilmente cuando una persona roba algún objeto.

Más noticias

TENDENCIAS EL TIEMPO