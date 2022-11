En el pasado mes de septiembre, se descubrió que la supuesta criptomoneda colombiana, Daily Cop, era una pirámide en la que más 200.000 usuarios perdieron millones de pesos, incluso, el creador de contenido ‘La Liendra’ les contó a sus seguidores que él también perdió dinero en dicha moneda.

“Yo nunca quise invertir en Daily. Pero conocí a ciertas personas que cuando me contrataban me pagaban con Daily. Me hacían una transferencia de Daily a Daily, como de Bancolombia a Bancolombia. Alcancé a tener en mi cuenta 37 millones y eso se cayó hace como 5 meses por lo que esa platica se perdió”, comentó el ‘influencer’.



Asimismo, señaló que hoy en día el dinero que tenía acumulado en la cuenta de Daily no representa nada en comparación a meses atrás.



“Si yo tenía 37 millones en Daily, hoy en día por esa plata me dan un millón de pesos. Perdí, me tumbaron. Menos mal yo no invertí con mis ahorros ahí, pero Daily también me tumbó”, concluyó.



Daily Cop fue muy famosa en el país y en ciertos restaurantes y conciertos recibían esta moneda como método de pago. Asimismo, algunos influencers le hicieron promoción e invitaron a sus seguidores a invertir en esta moneda.



Además, de acuerdo con los denunciantes que expusieron su caso en medios, invertir en esta moneda garantizaba el 0.5% de rendimiento diario, el 10% mensual y un 120% anual.

Actualmente, la moneda y sus creadores enfrentan un proceso en la Fiscalía por ser un modelo piramidal de captación de dinero y además un mecanismo de lavado de activos.

