Video: la pelea de ‘La Liendra’ en pleno centro de esquí de Dubái

El ‘influencer’ Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como ‘La liendra’, ha dado de qué hablar desde que se fue de viaje con su novia Dani Duke, otra creadora de contenido, a la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.



(Además: Cinco cosas que hace de Dubái un lugar de ensueño).

El viaje se dio como un regalo de Duke a su novio para festejar su cumpleaños.



Desde el primer día ya han marcado tendencia, pues ‘La liendra’ contó que las autoridades árabes los detuvieron, al parecer, por la ropa que llevaban puesta.



(Le recomendamos: ¿Cuánto cuesta viajar a Dubái?).

Así comenzó la travesía en Dubai de La Liendra pic.twitter.com/26kmOu75cs — Ana (@PuraCensura) June 19, 2021

Este jueves protagonizó otro ‘escándalo’.



Gómez dijo que estuvo a punto de llegar a los golpes con cuatro jóvenes árabes, quienes, según indicó, se estaban burlando de él mientras hacía una fila en un centro de esquí.



Por medio de las historias en su cuenta oficial de Instagram publicó un breve fragmento de la discusión. En el video se puede escuchar a un joven respondiéndole de forma airosa.



(Además: La sorprendente manera como construyeron la isla artificial de Dubái).



Acompañó las imágenes con un texto en el que decía: “Casi me pongo a pelear con cuatro árabes. ¿Alguien me puede decir que me estaban diciendo?”.



Los relatos de su perfil ya no están disponibles, sin embargo, publicó un video en su canal de YouTube contando lo ocurrido.

La liendra La liendra 'La Liendra' discutió con cuatro jóvenes árabes. Foto: Videos La Liendra

“Estábamos haciendo una fila y a las personas del frente les dio por cogernos de recocha diciendo que miráramos para abajo y nosotros miramos y se rieron. No pasó nada, nos quedamos callados, pero ya empezaron a burlarse de nosotros y a desafiarme. Me vieron con mi gorro y dijeron ‘pues el ma** cojámoslo de bobo’”, dijo ‘La Liendra’.



Detalló que se acercó más al grupo de árabes para reclamarles por sus burlas, pero “me alzaron los hombros y más se reían”.



(Siga leyendo: Las extravagancias de La Liendra en sus vacaciones en Dubái).

(Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la foto aquí)



Debido a ello se sintió molesto y decidió pasarse al frente de ellos en la fila.



“No me iban a dejar pasar porque eran cuatro y se hicieron como un muro. Yo tenía tanta rabia que los estrujé y quedamos delante de ellos y los miré de frente y dije ‘¿What?’. Ya cuando me vieron bravo les dio por llamar al guardia y poner la queja (...) No pensaron que el del gorrito de monstruo les iba a decir algo”, señaló.



Pese a que fue un momento de ira y confusión, el joven concluyó: “No pasa nada, menos mal, pero sí fue maluco porque estábamos quietos”.



(Además: Instagram agrega función de compras a través de imágenes).



En el mismo video muestra lo que pasó después del momento de amargura. Él y Dani Duke asistieron a un ‘show’ en el Circo de la Perla, de Dubái.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias