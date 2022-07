La ‘Liendra’ es uno de los creadores de contenido más conocidos de Colombia, por eso sus más de 6.3 millones de seguidores en Instagram lo hacen una persona que está constantemente bajo la retina de la opinión pública.



(Siga leyendo: Karely Ruiz visita la sencilla tienda donde trabajó antes de ser famosa).

Pues bien, ahora está siendo tendencia en las redes sociales, luego de pasar un gracioso momento en un restaurante de Medellín en el que duró leyendo el menú de un restaurante por media hora hasta que cayó en cuenta que estaba en inglés.

La pareja empezó su relación a finales de 2020. Foto: Instagram: @la_liendraa

El hecho lo registró su novia, la creadora de contenido Dani Duke, quien a través de sus historias de Instagram logró captar cómo el influencer estaba un tanto confundido con la carta que le había pasado el mesero del comercio.



“ ¿Por qué no entendía la carta?”, le preguntó ‘Duke’, a lo que su novio respondió: “ Es que está en inglés”.



“Él leía, leía y leía y 30 minutos después cayó en cuenta que no sabe inglés, agregó Duke en el video.



El jocoso momento provocó cientos de reacciones de internautas que tomaron el tema como un momento para reírse, así como otros usuarios de redes sociales que criticaron a ‘La Liendra’ por aparentemente no saber hablar el idioma.



(Lea: ¿Quién es el hermano de Pipe Bueno y a qué se dedica?).



“Yo me imagino que todos los que critican saben inglés avanzado, me imagino yo… Obvio el estudio es importante, pero conozco más de uno con un título en la pared y no saben inglés y eso no lo hace menos que nadie”, manifestó uno de los seguidores del famoso.

