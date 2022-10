“Necesitamos empezar a ganar en dólares, pero ya”, así inició ‘La Liendra’ su anécdota y el viaje de 20 minutos más caro que ha pagado en su vida. ¿Cuánto fue la tarifa?

Según sus redes sociales, el colombiano se encontraba en ‘La Gran Manzana’ como invitado especial del club New York Red Bulls. El joven estuvo en el partido del mencionado equipo contra Charlotte.



Sin embargo, ‘La Liendra’ decidió salir en la noche por cuenta suya y dirigirse a un show de Ryan Castro.



El domingo 9 de octubre, el ‘influencer’ realizó varias historias de Instagram en las que compartió con sus seguidores la exorbitante suma por una carrera de Uber en la ciudad de Nueva York.



“Ey Liendritas ¿saben qué? Necesitamos empezar a ganar en dólares, pero ya. Vea pues, acabo de pedir un Uber que nos va a llevar a una distancia de 20 minutos y me está cobrando 80 dólares, es decir, voy a pagar por ese Uber 370 mil pesos colombianos”.

Después mostró indignación por lo duro que es para los turistas el cambio de moneda: “Uy no, es que eso de ganar en pesos y pagar en dólares es muy duro, es que así usted gane plata, cuando hace el cambio usted lo siente”.



Los comentarios siguieron: “Por 360.000 pesos, a usted lo llevan desde Medellín hasta Armenia, y se alcanza a comer una empanada. A lo bien, muy demente. Le voy a decir a ese ‘man’ que ponga ese carro a mi nombre”.



Incluso, continuó quejándose dentro del vehículo y le habló al conductor en castellano: “No me va a entender, pero usted es el Uber más caro que yo he cogido en mi vida. Yo sé que usted no me está entendiendo, pero con lo que usted me cobró, yo pude haber mercado. Media silla es mía…”.

‘La Liendra’ estaba con su representante, quien se encargó de explicarle la situación al hombre originario de la India.



“No sé qué están hablando, pero solo quería decirle que, ¡qué ‘man’ tan carero!”, agregó.



Cerca a su destino, ‘La Liendra’ bromeó con el conductor y le dijo que si era posible pagarle la carrera con una publicación.

“¿Me va a dejar pagarle el Uber con una historia, o qué? Sale más barato pagarle con una historia, que con efectivo. Yo le patrocino el emprendimiento de vacas en la India… Yo le doy tres fotos, por la carrera. Y, si quiere, le mando un saludo a su familia, ¿qué dice?”, finalizó.



Tras la experiencia, el creador de contenido pagó la carrera y llegó a su destino: el concierto de Ryan Castro, en el cual la rumba y el trago fueron protagonistas.

