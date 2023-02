‘La Liendra’, uno de los creadores de contenido más seguidos de Colombia, anunció que decidió armar su propio concurso junto a 16 famosos que representarán a una fundación y como premio se donarán 10 millones de pesos a estas buenas causas.

En sus historias de Instagram mostró a las celebridades que invitó para que hagan parte de este torneo virtual. Ellos se enfrentarán en partidos del famoso videojuego ‘FIFA 23’.



Sin embargo, a sus más de 6 millones de seguidores les reveló que eligió más concursantes de lo que debería, pues con él eran 17 jugadores y quedan impares.



“Este 11 de febrero haremos un evento nunca antes visto ni en Colombia ni en Twitch: ‘La Orejona’. Un torneo de FIFA 23 donde reunimos a 16 famosos y solo uno de ellos saldrá campeón”, comenzó diciendo el joven.



Asimismo, agregó: “En esta primera edición de ‘La Orejona’ tendremos cantantes, deportistas, influenciadores, creadores de contenido, personas que nunca pensé que iba a ver juntas (… ) Reunimos a 16 fundaciones, de niños, perritos y personas mayores. Cada uno de los invitados, representará a una fundación y el que quede primero logrará que su fundación se lleve 10 millones de pesos”.



En la lista que mostró el joven, se pueden ver celebridades como los influencers ‘El Mindo’, ‘Garay_st’, ‘Dímelo King’, Mateo Carvajal. Además, contará con cantantes como ‘Akapellah’, ‘Herrera’, entre otros, y solo habrá una mujer en el torneo y será Daniela Henao.



Hasta este punto toda la información está clara, sin embargo, algunos de sus seguidores notaron que ‘La Liendra’ no estaba entre los participantes. Por esta razón, subió otro video lamentando la situación.



“Yo soy muy ‘Chavo del 8’. ¿Pueden creer que confirmé 16 invitados y yo qué? O sea, conmigo somos 17. Yo sí soy mucha güe…, tenía que confirmar 15 invitados, conmigo 16. Confirmé 16 y ¿ahora, qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a alguien que lo tengo que sacar? Ay…”, comentó.



Por el momento, no se sabe si el influenciador tendrá que añadir un nuevo participante para quedar pares o preferirá decirle a alguno de los concursantes que no participará en esta edición de ‘La Orejona’.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

