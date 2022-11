Mauricio Gómez, más conocido en internet como ‘La Liendra’, es uno de los creadores de contenido más reconocidos y remunerados de Colombia en la actualidad. 'Para muestra un botón', tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram interesados en lo que sucede con su vida personal y laboral.

Precisamente, hace unos meses generó polémica porque presumió el avance de la remodelación de su penthouse ubicado en el lujoso sector del Poblado, en Medellín.



Según ha dicho en redes, le costó más de dos mil millones de pesos colombianos.

Ahora, tras casi un mes de esa controversia, mostró que a pesar de vivir en tan preciado bien, no se salva de tener que pasar por los problemas normales de los colombianos en esta época de lluvias extremas que se está viviendo en el país.

En sus historias de Instagram contó que tiene un grave inconveniente de goteras en su hogar, ya que el fuerte aguacero generó humedad en el techo y la lluvia cae de a poco en su habitación. Incluso, tuvo que colocar un recipiente de plástico para que atrapara el agua.



"Suave, uno vivir en El Poblado y tapando goteras. ¡Eh, Ave María, es que ni cuando vivía en la casita de madera con mi mamá! Ya estamos trabajando para ver si tapamos eso, pero ni en mis momentos más pobres he lidiado con tanta agua", fueron las palabras del influencer en el video.

También bromeo, dando a entender que con las fría temperaturas que se están presentando en Colombia no dan "ganas de hacer nada".



"Uno se levanta motivado, se baña, se arregla, se motiva. Uno dice: 'Me voy a comer el mundo', sale y el mundo no colabora. ¿Qué es esto por Dios?. (...) Bueno, yo lo intenté, otra cosa fue que las cosas no se dieron y el clima no quiso. Recuerden que deben luchar por sus sueños sin importar cómo esté el clima", se burló mientras se le ve acostarse en la cama y taparse con una cobija.

