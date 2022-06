Mauricio Gómez, más conocido como la ‘Liendra’, está siendo tendencia en las últimas horas por el conmovedor video que publicó en su perfil de Instagram en la tarde de este martes 31 de mayo. En las imágenes recuerda su vida antes de la fama y lo que ha logrado gracias a sus videos.



Según se puede escuchar en el registro, Gómez se quebró al ver una fotografía de su antigua vida, cuando su familia estaba sumergida en la pobreza y su mamá tenía que trabajar de ‘sol a sol’ para poder solventar los gastos de su hogar.



“Tengo un sentimiento tan lindo sobre mi en este momento, pero tan fuerte. Me puse a ver fotos de mi Facebook viejo y me salió esta foto de mi mamá”, mencionó el creador de contenido con voz de llanto.



“ Solamente teníamos esa cama y ese cajón que ustedes ven ahí (...) recuerdo todo lo que mi mamá tuvo que hacer por nosotros y me hecha mucho sentimiento porque logramos superar eso y ahorita estoy en Paris disfrutando”; agregó.



Cabe aclarar, que hacer vídeos fue la forma como este influenciador logró hacerle frente a la pobreza y a un entorno socioeconómico desfavorable. En 2015, empezó su camino en el mundo digital sacándole una sonrisa al estilo de vida humilde que llevaba con un video en el que mostraba su único par de zapatos.



Siete años después, ha cosechado las ganancias de la persistencia posicionándose como uno de los ‘influencers’ más reconocidos del país y latinoamérica.



“Puedo decir que se me ha olvidado la forma en la que vivíamos. Era demasiada pobreza, yo no tuve estudio porque me tocaba trabajar, aquí sigo trabajando para que mis sobrinas si puedan estudiar”, dijo Gómez en su video.



“Me siento feliz por lo que he logrado, me siento feliz por donde estoy gracias a ustedes y tenía que parar a decirlo (...) se siente bien todo esto que estoy sintiendo”, puntualizó.



También mencionó que el video no lo hizo por conseguir reacciones o algo material, sino porque era necesario hacer una mirada al pasado y sentar los pies sobre la tierra para reconocer el trabajo duro que ha llevado todos estos años.



Cuando logró adquirir fama pudo comprarle una vivienda y un carro a su mamá, quien vivía en el municipio de la Tebadia, Quindío, sobreviviendo de la venta de dulces en la tienda que quedaba en la planta baja de un hogar hecho con palos de bambú.



La 'Liendra' se encuentra en Europa disfrutando de sus vacaciones, junto a su novia la creadora de contenido, Daniel Duke.

