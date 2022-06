Tras la segunda vuelta presidencial del domingo, 'La Liendra' volvió a Colombia bajo la noticia de que Gustavo Petro se convirtió en el presidente electo para el período 2022-2026.



Debido a que el influencer estuvo en el exterior, no pudo acudir a las urnas para la jornada electoral.



La liendra, influencer

colombiano. Foto: Twitter.

El quindiano estuvo con su novia Dani Duke en París, donde fue uno de los asistentes en la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid. Además, la pareja, en compañía de la influenciadora La Segura y varios amigos, recorrió Países Bajos, España e Italia. De hecho, La Liendra festejó su cumpleaños en Ibiza.

Tras ese periplo, Mauricio Gómez (nombre oficial del influencer), quien no pudo votar en primera ni segunda vuelta, opinó sobre la llegada del líder de izquierda al poder en Colombia y el fin de la campaña electoral.



"Me alegra que ya haya terminado todo esto. Yo la verdad no sé si va a ser un buen o mal presidente, tampoco sé si nos vamos a volver como Venezuela, tampoco sé si se van a ir las empresas, solamente sé que es el presidente y ya. Entonces dejémoslo trabajar, yo espero que Petro la rompa, primero que mis gustos políticos está mi país", manifestó La Liendra en sus stories de Instagram.

Para concluir, el nacido en La Tebaida (Quindío) le envió un mensaje a quienes votaron por el líder del Pacto Histórico en el balotaje: "Petro sabe la responsabilidad tan grande que tiene y los votantes que tiene atrás, confiemos en él. Para los que votaron por él, los felicito y espero les cumpla. Que sea un buen presidente".



