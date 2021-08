'Salir adelante es encontrar un propósito': La Liendra le responde a Hassam

La polémica que se ha ‘armado’ desde hace pocos días en redes sociales, y que se sigue extendiendo, la ha protagonizado Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’.



Todo comenzó cuando, hace más de dos semanas, él se refirió a la educación en el país.



En un video en TikTok, que cuenta con más de 242 mil ‘me gusta’, aseguró que “el mundo ya no está hecho para el que tenga más cartones, sino pa’l que sea más vivo”.



Los usuarios también rescatan afirmaciones del ‘influencer’ en las que dice: "Lo del cartón de bachillerato es más por la mamá. El día en que me gradúe es porque se lo quiero mostrar a mi madre, no porque lo necesite en mi vida. El estudio es necesario, pero no la única forma de salir adelante. Así que, si vos tienes un cartón, eso no te hace mejor persona que alguien".

cuando "la liendra" expreso que la educación no era necesaria para nada, pensé en los educadores, en los cientos de lectores que dedican su vida al infinito mundo del conocimiento y en el esfuerzo que debemos hacer para crear mas jóvenes lectores y no mal influenciadores. — Jesus Angel Orozco (@JangelOrozco) August 15, 2021

A la ola de comentarios sobre las declaraciones de ‘La Liendra’ se unió el humorista Gerly Hassam Gómez, quien en su cuenta de Twitter compartió: “Cuando la liendra dijo ‘La educación no es la única forma de salir adelante’ expresó una triste verdad, como cuando Pambelé dijo ‘es mejor ser rico que pobre’. La educación en este país no es sinónimo de progreso. Lo que hay que preguntar es qué entiende él por ‘salir adelante’ ".



Hay que recordar que Hassam es Licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad Distrital y ejerció como docente.



Posterior a esto, mediante la misma red social, el mismo Hassam comentó que ha recibido muchos mensajes de seguidores de La Liendra , como si lo que él dijo fuese una ofensa hacia el ‘influencer’.



Los seguidores de Hassam lo apoyaron. Por ejemplo, el usuario César González respondió: “Estamos tan mal en educación y valores que las personas defienden este tipo de contenidos como si en realidad aportaran algo a la sociedad”.

Cuando la liendra dijo “La educación no es la única forma de salir adelante” expresó una triste verdad, como cuando Pambelé dijo “es mejor ser rico que pobre”. La educación en este país no es sinónimo de progreso. Lo que hay que preguntar, es qué entiende él por “salir adelante”. — Hassam (@oficialHASSAM) August 12, 2021

Por su parte, La Liendra respondió a Hassam: “Salir adelante y tener éxito es encontrar un propósito y hacerlo con pasión. Por ejemplo, mi pasión es entretener y mi propósito es inspirar”.

Ahora bien, a la polémica de su crítica sobre si “la educación es necesaria o no para salir adelante”, se le une el hecho de que a La Liendra le cerraron su cuenta oficial de Instagram este fin de semana.



Primero se mostró bastante afectado y aseguró que no sabía por qué había sucedido. Después, afirmó que “la cuenta no se ha perdido y tenemos posibilidades de recuperarla[...] toda mi familia consume y vive de esa cuenta, si desaparece, no les puedo seguir ayudando de esa forma”.

