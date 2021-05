La Liendra le regaló una moto al vigilante de su edificio

Óscar Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, sorprendió a sus más de 5.9 millones de seguidores con un emotivo gesto: le regaló una moto al vigilante de su edificio.



Este viernes 7 de mayo, el influenciador contó en su cuenta de Instagram que se sentó a hablar un día con el portero y él le confesó que la mayor parte de su sueldo se lo estaba gastando en pasajes de transporte público para llegar al edificio donde trabaja, ya que, según indicó, vive muy lejos.



(Lea también: La Liendra denuncia amenazas por apoyar marchas durante el paro).

Por eso, después de que le entrara un dinero, La Liendra decidió comprarle una motocicleta al vigilante. "Yo no le dije nada pero se me quedó eso en la mente (...) Vamos a darle la moto para que se transporte y también para que saque el pase", contó.



"No le quería dar algo súper lujoso porque él lo que necesita es algo económico para que pueda trabajar y que no le quite mucha plata a la hora de echarle gasolina. Así que le compramos esta bebé nueva, cero kilómetros”, aseguró el joven.



En el video se muestra el momento en que La Liendra se monta en el vehículo para ir a buscar al trabajador, quien se encontraba en la portería de su edificio. Luego le entrega las llevas del vehículo para que pueda montarla.



“Papi, eso es suyo. ¿No me dijo pues que necesitaba una moto para transportarse? Esa es la suya. Pa’ que siga camellando. Pruébela. Aquí están las llaves”, le dijo el creador de contenido al vigilante, quien, al principio, no lo podía creer y se mostró bastante emocionado.



Después de darle un gran abrazo al influenciador, el portero se montó a la moto y la condujo feliz. La Liendra contó que ya tenía pase pero que igual le iba a dar el dinero.



(Le puede interesar: 'La Liendra' apareció en una valla de Time Square en Nueva York).

(Si nos lee desde la app vea aquí el video de los hechos).



A finales de abril La Liendra compartió un video, de 4 minutos de duración, en el que mostró cómo era su casa en 2016, antes de que triunfara en el mundo de las redes sociales.



Durante el tour, el joven mostró la sala, los cuartos, entre otros espacios de la vivienda, la cual estaba constituida de una estructura hecha en madera, paredes de polisombra verde y algunos pedazos sin techo cubiertos con tela.



En el video Mauricio se muestra orgulloso de lo que tenía y, a su vez, deja en evidencia que no ha tenido las cosas fáciles y que ha luchado para tener los lujos que tiene hoy en día.



(Le recomendamos leer: La Liendra recordó cómo ha sido su vida y emocionó a todos).

(Si nos lee desde la app vea aquí el video de 'La Liendra').



Recientemente la cuenta de TikTok ‘Bum videos’ dio a conocer que el influenciador cobra 4 millones de pesos por una historia en Instagram, la cual dura máximo 24 horas, y maneja paquetes de 5 y 10 historias por un precio de 15 millones y 30 millones de pesos, respectivamente.



(Siga leyendo: ‘Influencer’ La Liendra se tatuó un código QR y no le funciona).



Tendencias EL TIEMPO