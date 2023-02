El creador de contenidos Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como 'La Liendra', causó revuelo entre sus seguidores y detractores en las redes sociales tras compartir un video corto en su cuenta de Instagram, dejando ver que está contagiado de sabor del Carnaval de Barranquilla.

Aprovechando que se está llevando a cabo una nueva versión del carnaval, una de las fiestas más importantes del país, 'La Liendra' quiso estar ‘a la altura’ de la celebración y decidió disfrazarse y subir un video haciendo referencia al carnaval.

Aunque sin dejar su estilo caricaturesco y hasta polémico, le sumó a la insólita experiencia un toque que quiso emular a la vez a una ‘Garota’ brasilera.



Puede leer: ‘Rebelde, pero en precios’: ‘La Liendra’ crítica costo de boletería de la banda

“Cuando no hay contenido, sólo queda hacer el ridículo. FACEBOOK

TWITTER

Posiblemente para empatar con el hecho de que también se está llevando a cabo el Carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, otra de las fiestas más coloridas e importantes del mundo.



El 'influencer', en su autoparodia predecible, aparece en una escena de pies a cabeza llevando una bikini amarillo y plumas en sus brazos, junto a una corona (que de hecho se le cae en un momento). El video fue grabado por su novia Dani Duke.

“Me invitaron al Carnaval de Barranquilla dije que sí, me preguntaron que cómo me gustaría mi vestuario. Les dije algo fresco tropical muy carnavalesco, me mandaron esto… algún día te veré de frente encargado de vestuario” escribió.

En poco más de 20 segundos que dura ese contenido, La Liendra demuestra que no tiene el estilo de la bailarina que quiso emular, no se mueve mucho, se le ve nervioso, pero logra de nuevo llamar la atención entre quienes parecen saber dónde está la gracia del video.



Otro tema: La Liendra estaría pensando en irse de Colombia: ‘Me aman en otros países’

Facebook Twitter Linkedin

La Liendra y su novia Dani Duke. Foto: Instagram: @la_liendraa

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos internautas respondieron al video con frases como “A mí me salen con esa y hasta ahí me llega el encanto”; así como “No se le ve nada”. Otros fueron más críticos: “Cuando no hay contenido, sólo queda hacer el ridículo”, fue la reacción de una usuaria de redes.



REDACCIÓN ELTIEMPO