Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, uno de los creadores de contenido más famosos en Colombia, subió varias historias a su perfil de Instagram en donde contó a sus seguidores la historia de la muerte de su padre.



Las historias fueron publicadas en 2020 en respuesta a varias preguntas de sus seguidores que, constantemente, manifestaban sentir curiosidad sobre el tema. En las historias, ‘La Liendra’ afirmó que de su padre solo conoció el nombre porque jamás recibió alguna cosa de él, ya que cuando murió, él solo tenía tres meses.



Según La Liendra, su papá salió a comprarle unos medicamentos porque estaba enfermo, camino a la droguería le dispararon en varias oportunidades.

Además añadió en este mismo video: “Si yo no me hubiera enfermado a él no lo habrían matado, pero si él no hubiera sido la rata que era, lo ladrón y lo mal hombre, no estaría muerto.”



Muchos de sus seguidores le reprochan la forma de hablar, afirmando que no era un santo pero igualmente se trata de su papá y no tiene por qué referirse a él de esa forma.



Frente a esto el influenciador afirmó que no le hace falta: “Hasta el sol de hoy hemos salido (adelante) solitos. No tengo nada contra él. No me incomoda que lo hayan matado. No me hace falta. Por eso me expreso como me expreso”.

Además, manifestó que, de todas formas, esperaba que su papá estuviera descansando en paz.

