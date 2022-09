‘La Liendra’, es uno de los influenciadores más seguidos de Colombia. El joven de 23 años se ha hecho famoso por su particular contenido en Instagram.



A lo largo de su carrera ha dejado ver su pasión por los temas audiovisuales. De hecho, hace poco anunció que está trabajando en un documental, ‘Proyectando sonrisas’, un proyecto que busca mostrar detalles desconocidos de su vida.



‘La Liendra’ siempre ha manifestado que tuvo una infancia difícil. Cuando pequeño no gozó de muchas comodidades en su familia y desde muy joven le tocó trabajar para aportar dinero a su casa.



Al respecto el ‘influencer’ señaló que: “Como muchos saben, yo vengo de un barrio bastante humilde, donde crecí, fui feliz y viví momentos inolvidables, el barrio me enseño muchas cosas y me dejó muchos momentos marcados, como, por ejemplo, cuando una persona de alto nivel económico se acordaba de nosotros y nos llevaba al barrio, ropa, mercado, juguetes, era algo muy lindo y daba demasiada emoción.”



Parte de esta historia es la quiere contar en el documental para enseñar las partes de su vida que otros no conocen. Además, también tiene como objetivo ayudar a personas que se encuentran en una situación vulnerable.



‘La Liendra’ fue casa por casa a hacer la invitación

A raíz de lo anterior, el ‘influencer’ reveló que para el primer episodio de su producción audiovisual, invitó a 190 niños de escasos recursos al cine por primera vez.



Para llevar a cabo su propósito, junto a su equipo de trabajo, coordinó temas de transporte, la alimentación, entre otros. Además, decidió que sería él mismo quien les daría la noticias a los niños; se fue casa por casa buscando a sus pequeños invitados, dándoles la noticia que iban a poder cumplir este sueño junto a él.

El ‘influcencer’ confesó que: “El barrio me enseñó que es muy bonito recibir, pero también dar, por eso, en este momento de mi vida me siento preparado para compartir parte de mis años de esfuerzo y trabajo. Siempre disfruto compartir mis frutos”.

