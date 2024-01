Influencer 'La Liendra' fue hospitalizado de urgencia y entró a cirugía: ¿es delicado?

‘La Liendra’ uno de los youtubers más conocidos de redes por sus controversias y aspecto físico, fue visto en su perfil de Instagram en la sala de una clínica.



Mauricio Gómez, más reconocido en redes sociales como ‘La Liendra’, apareció con el traje quirúrgico y acostado en una camilla mientras contaba a sus seguidores que lo tuvieron muchas horas en la clínica y que el médico finalmente determinó que debía ser intervenido.



El quindiano de 34 años, quien comparte con sus seguidores todo tiempo de excentricidades y controversias por sus comentarios hacia otros YouTubers, permaneció horas en la camilla, pero no contó en el vídeo que publicó que operación le iban a realizar.

El joven manifestó encontrarse nervioso porque, al parecer, lo que tiene no se quita con medicamentos, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.



“Después de unos exámenes, radiografías y un poco de vueltas, vean, me tienen con suero, medicamentos, lo mejor es operar”, dijo el YouTuber visiblemente preocupado.



(Le puede interesar: (Video) La liendra presume que gasta 217 millones mensuales: ¿en qué?)



Gómez no reveló cuál sería la razón de la intervención quirúrgica, pero si expresó que se trataría algo complejo que significan varios días de recuperación y de quedarse hospitalizado.



“Entro a operación en dos o tres horitas y también quedo hospitalizado. Me da mucho susto la anestesia general, cuando a uno lo duermen, pero nada, vamos con toda”, aseguró.

La Liendra Mauricio Gómez antes de ser intervenido quirúrgicamente. La Liendra antes de entrar al quirófano. Foto: Tomado de Instagram: la_liendraa

En las historias, que compartió la novia de ‘La Liendra’, se observó que los médicos, al parecer, encontraron otras afectaciones en el YouTuber, como una hernia, lo que demoró más el tiempo de este en el quirófano.



(Lea más: La Liendra desata polémica por el regalo que le hizo Luis Díaz)



Gómez estuvo acompañado de su novia, la también conocida en redes Daniela Duque o Dani Duke, quien fue la encargada de compartir vídeos en historias de Instagram del YouTuber.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Dani Duke habla de su ausencia en redes: ‘He llorado más de lo que mis ojos pueden’

'Es muy triste': Nacho Lee reacciona golpe de Nicolás Arrieta a La Liendra con cartilla

Actor de 'Pandillas, guerra y paz' contó cómo se le apareció la Virgen de Fátima