Ya son varias las celebridades del país a las cuales se les ha podido ver disfrutando del Mundial de fútbol que se está llevando a cabo en Qatar, pues a través de sus redes sociales presumen su estadía en lujosos hoteles, su asistencia a los partidos y demás actividades que ofrece la península a los turistas.



(Siga leyendo: 'Me puse un poco más': Amparo Grisales confesó que sí se ha realizado cirugías).

Ese es el casó de Mauricio Gómez, más conocido en el mundo de las redes sociales como ‘La Liendra’, quien declaró haber estado en el certamen orbital por quince días, más o menos desde que se dio la patada inicial el pasado 20 de noviembre, cuando Ecuador le ganó dos goles por cero a la selección local.



El risaraldense no viajó solo ya que lo hizo con un amigo español con el que se le vio la mayoría del tiempo por territorio árabe. Sin embargo, no todo fue felicidad para el creador de contenido, ya que se involucró en una fuerte polémica al buscar una burka o velo tradicional del islam para, según ´´el, tapar a las mujeres.

​

De todos modos, Gómez ya se encuentra en Colombia, por lo que aprovechó para hablar del viaje con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram y a través de la tradicional dinámica del banco de preguntas.



(También: Fiesta de fin de año en la empresa: los errores que no debe cometer).

¿Cuánto gastó en Qatar?

Durante la actividad uno de sus fanáticos le preguntó “¿cuánto dinero cuesta ir a un mundial?”, a lo que el influencer respondió desde su experiencia vivida en Qatar y bajo los precios que su capacidad económica le permitía gastar. Dio detalles sobre el tiempo que se quedó y al número de partidos a los que asistió.



“Estuve 15 días en Qatar, en la ciudad de Doha, Me fuí y me vine en primera clase, estuve en tres partidos de Portugal y en dos de Messi o sea que entré a cinco. Con todo esto que les conté, me gasté un total de 20 mil dólares (96 millones de pesos)”, dijo.



“De ahora en adelante (fases finales) las entradas a los partidos van a ser más caras porque suben los precios cada vez que se acerca la final (...) En realidad me gasté ese dinero es porque el dólar está muy caro. En si Qatar no es caro. Entre vuelo y hoteles se me fueron 20 mil dólares”, concluyó.



(También: Fiesta de fin de año en la empresa: los errores que no debe cometer).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO