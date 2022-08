Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, tiene más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram y es uno de los creadores de contenido más exitosos. Sin embargo, suele ser blanco de críticas por parte de algunas personas.



En los últimos días ‘La Liendra’ estuvo en el ojo del huracán por una broma que le realizó a Daiky Gamboa. Los cibernautas aseguraron que se trató de un juego cruel y que hirió los sentimientos de Gamboa.



Ahora, ‘La Liendra’ contó en sus historias de Instagram una nueva polémica. Al famoso y a su novia Dani Duke les habrían lanzado huevos cuando iban entrando al conjunto residencial donde viven.



El 'influencer' se mostró enfurecido mientras relataba lo sucedido. Según lo que dijo, estaban en el vehículo de Duke cuando fueron sorprendidos por el ataque. Solo uno de los huevos habría alcanzado a la camioneta.



“Entramos a la unidad donde yo vivo y se supone que es una de las mejores unidades de Medellín, vecinos prestigiosos, gente educada, cero gamines. Veníamos entrando cuando escuché que en la camioneta sonó algo… miramos y había un huevo estripado dentro del carro”, explicó ‘La Liendra’.



Añadió que, tras llegar a su casa, salió a la zona común del conjunto a pedirles que confesaran quién lo había hecho. En el video, aseguró que se debe tratar de personas envidiosas de su éxito.



“Lo peor es que me salí a gritar por toda la unidad de la rabia porque para mí qué falta de respeto y patos. Esa persona que me tiró huevos es un chandoso… pero yo me bajé y era ‘dé la cara, volvéme a tirarme otro huevo, salí’, yo tenía demasiada rabia”, contó.



Finalmente expresó que no se dejaría afectar por la agresión y que lavaría el carro pero que aún seguía molesto.



“Que bueno que la vida no me mostró esa persona que me tiró los huevos porque si yo lo llego a ver y llego a pelear con esa persona ya veo a toda la mitad de Colombia apoyando al pana diciendo ‘él se merecía esos huevazos, qué bueno que le pegó esos huevazos’ porque por uno tener seguidores y ser famoso siempre pierde la pelea y entonces uno no se puede defender y uno no es un ser humano y uno tiene que dejar que lo humillen porque le ha ido bien en la vida, menos mal no vi esa persona, de lo que me salvé”, concluyó.



Mauricio Gómez celebró en Europa sus 22 años Foto: Instagram: @la_liendraa

Las críticas

Tras la lluvia de reproches a ‘La Liendra’ y Dani Duke por la broma a Daiky Gamboa, el influenciador publicó un críptico mensaje en sus redes sociales.



En una publicación titulada “Estoy agotado”, Mauricio Gómez reveló que se ha sentido afectado por los comentarios de odio que ha recibido. Señaló que está aprendiendo de sus errores.



“A veces me pregunto si quiero seguir o tal vez debo parar. Sé que cometo errores, pero también sé que soy un ser humano normal de 22 años que los puede cometer. No quiero excusarme de lo que he hecho, pero mucho de lo que pasa no es como lo pintan. Siempre alguien saca las cosas de contexto”, indicó.



El mensaje dejó preocupados a sus seguidores por la salud mental del creador de contenido. Las palabras de ‘La Liendra’ fueron acompañadas con una foto en la que se muestra pensativo.

