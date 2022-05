El creador de contenido colombiano 'La Liendra' les contó a sus más de 6 millones de seguidores cómo está su actual situación económica.



En las historias que publica en su perfil de Instagram respondió a las inquietudes que tenían algunas de las personas que lo siguen sobre su dinero, su nuevo apartamento y el carro que está por estrenar.



"Ya pagué mi apartamento, no debo ni un centavo. He comprado algunas propiedades para arrendar. Yo he sido muy juicioso con mi plata y siempre trato de invertirla. Hace un año compré algunos bitcoins para guardar mis ahorros", aseguró.

También contó que hace cuatro meses vive en su nuevo apartamento y afirmó que lo mostrará antes de que compre los objetos de decoración. "No lo he querido mostrar porque no quiero que piensen que estoy chicaneando", dijo.

Cuando le preguntaron que cuánto lleva sin carro, afirmó que más de tres meses. "Duré 17 años sin carro, ¿cómo no voy a durar tres meses? Yo vengo de abajo, pero en tres meses me llega el nuevo vehículo".

