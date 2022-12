‘La Liendra’ sorprendió a sus seguidores con unas inesperadas declaraciones que han levantado todo tipo de especulaciones respecto a su relación con la también creadora de contenido Dani Duke. El influencer comentó si se casaría y su punto de vista sobre lo que él considera una esposa ideal.



Recientemente, Mauricio Gómez, nombre de pila de la celebridad, se sinceró con sus más de 6,3 millones de fanáticos en Instagram por medio de la tradicional dinámica del banco de preguntas.



Durante la actividad un internauta le preguntó “si piensa casarse con su novia en un futuro”, a lo que el creador de contenido respondió no tan convencido de la idea, pues hasta el momento su relación amorosa no se encuentra en el momento ideal para tomar ese tipo de decisiones.



“Uy casarme, es que yo no tengo casarme en mis planes. Con Daniela ni siquiera he pensado en vivir juntos, ahora vamos a estar pensando en casarnos”; dijo.



“Yo me casaría por ahí llevando 15 años con una persona y que yo tuviera por ahí 45 años. Es que casarse es algo muy fuerte y yo soy muy joven, entonces uno sabe que se puede dejar de sentir algo por alguien en cualquier momento. No es algo que sueñe y quiera cumplir”, agregó.



Recuerde que Dani Duke y ‘La Liendra’ llevan una relación de casi dos años. SI bien en los últimos tiempos no se les ha visto muy juntos, constantemente los famosos están haciendo referencia a su amorío en sus redes sociales, por lo que se presume que sigue siendo un vínculo bastante sólido.



Por su parte, Daniela Duke expresó sentir deseos de tener un hijo y conformar una familia en los próximos 5 años. Así lo afirmó en su perfil de Instagram, cuando una seguidora le cuestionó sobre su percepción del futuro.



