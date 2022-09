‘La Liendra’, es uno de los influenciadores más reconocidos y seguidos de Colombia. El joven de 23 años se ha hecho famoso por sus videos en Instagram y también por sus polémicas fuera de las redes sociales.



En sus anécdotas, siempre ha hablado de su pasión por los temas audiovisuales. En esta ocasión, el creador de contenido quiere combinar eso con un proyecto que busca mostrar su realidad.



A pesar de los lujos y viajes con los que cuenta ahora, ‘La Liendra’ siempre ha manifestado que tuvo una infancia difícil. Cuando pequeño había pocas comodidades en su familia y desde joven le tocó trabajar y ayudar a los ingresos de la casa.



Ahora quiere utilizar el documental para enseñar las partes de su vida que otros no conocen. Además, también tiene como objetivo ayudar a las personas que más lo necesitan y que se encuentran en una situación vulnerable.



En su cuenta de Instagram, compartió un video trailer de cómo será el proyecto completo. Aunque no ha avisado cuando se estrenará, ‘La Liendra’ reveló que saldrá a la luz “próximamente”.



“No es dar, es compartir con ellos. 'Proyectando sonrisas', muy pronto…”, escribió el influenciador.

La Liendra y su novia Dani Duke. Foto: Instagram: @la_liendraa

El documental

En las primeras escenas que compartió ‘La Liendra’, aparece la voz del creador de contenido narrando su vida. Comienza hablando de su infancia y de los momentos difíciles que vivió como niño.



“Siempre soy feliz cuando comparto los frutos de mi vida. En mi infancia crecí en un barrio muy humilde y por eso, sin preguntar, sé lo que ellos necesitan. De chiquito me regalaron comida, camisas, juguetes, pero recuerdo que nadie me regaló algo que siempre necesité más que cualquier cosa: tiempo, experiencias y atención”, relató.



Las imágenes son ‘detrás de cámaras’ y tomas en las que aparece él y su equipo entregando ayudas a otras familias. Llegando a casas, transportándose en motocicletas y otras instantáneas de la cotidianidad.



“Creemos que a las personas sin recursos se les ayuda dándoles recursos, como si la vida solamente tratará de tener. Después de pensar un buen rato, me di cuenta que no es lo mismo dar un mercado que llevarlos a cenar. Y por eso tomé la decisión que esta vez no voy a repartir los frutos de mi vida, dándoles algún objeto o algo que puedan utilizar. Voy a narrarles su memoria y voy a darles una experiencia que nunca, nunca, nunca, van a olvidar y que va a ser algo nuevo para sus vidas”, continuó.



Uno de los eslóganes del documental es que no tiene actores. La idea de ‘La Liendra’ es crear un producto que sea fácil de consumir y que sea hecho por gente normal. El influenciador está buscando que todos se puedan identificar con su proyecto.

