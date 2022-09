Mauricio Gómez, más conocido en el mundo de las redes sociales como ‘La Liendra’, es uno de los creadores de contenido más populares en Colombia. Su debut fue en el 2015 con un video en redes sociales, con el cual bromeó sobre el único par de zapatos que tenía en aquel momento.



Desde entonces, ha aprovechado la popularidad de dicha grabación para burlarse de la escasez de recursos con la cual vivía su familia y varios de quienes eran sus vecinos en La Tebaida, Quindío.



Aunque las tarifas dependen de cada figura pública, en Colombia los creadores de contenido como Luisa Fernanda W y Yeferson Cossio se encuentran entre el grupo que más factura en redes.



Sin embargo, el tema sigue causando mucha intriga entre los usuarios de redes sociales, por esto, el mismo influenciador decidió despejar todas las dudas en una entrevista realizada por WestCOL Z.



‘La Liendra’ en un principio hizo resistencia para no revelar el total de la millonaria suma, pero gracias al poder de convencimiento de quienes estaban protagonizando la trasmisión rompió el silencio.



Es así como el joven, de 22 años, dijo que han sido miles los millones de pesos colombianos que ha recibido. “El nivel más grande de plata que he facturado en mi vida es 8.000 palos ($ 8.000 millones). Es el nivel máximo que yo he facturado, pero eso es un nivel de trabajo increíble”, especificó el 'influencer'.



Según él, este tema no suele abordarlo en público, pues a pesar de que el apoyo de sus millones de seguidores ha sido esencial para llegar a tener el dinero, hay quienes no lo ven de la mejor manera.



“A mí no me da pena hablarlo, pero públicamente sí porque hay mucha gente a la que le duelen las cifras (...) El nivel de facturación de nosotros es para tener empresa y saber manejar los números”, añadió Gómez y recalcó sentir respeto por la Dian.

Además, el antioqueño detalló que todo lo que gana es también producto de la empresa que tiene.

