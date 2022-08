Maurico Gómez, más conocido como ‘la Liendra’ en las diferentes plataformas digitales, es, según algunos medios, uno de los amigos más cercanos al cantante de reguetón Andy Rivera, quien en las últimas semanas ha manifestado que ha entrado en una profunda depresión y por eso se ha alejado de sus seguidores en las redes sociales.



Ante la situación, se le ha visto al intérprete de ‘ Alguien me gusta’ publicar una seguidilla de mensajes en su cuenta de Twitter en la que se puede inferir que el amor podría ser el motivo de su tristeza; sin embargo, es algo que el propio Rivera tiene que confirmar.

Hoy supe que hay dolores más fuertes en la cabeza que en el cuerpo FACEBOOK

En el tradicional banco de preguntas de Instagram la ‘Liendra’ decidió conversar con sus más de 6.3 millones de seguidores. Uno de ellos le preguntó si “ya no se hablaba con Andy”, a lo que el pereirano contestó de manera directa.



“La verdad sí hablo con el 'flecho', hoy en día es mi mejor amigo, pero hace rato no me veo con él porque siento que está pasando por un momento de la vida en el que tal vez yo no debo estar. Me da rabia e impotencia no poder estar ahí con él, porque yo quiero estar también en las malas, pero toca esperar”.



Algunos internautas especulan que el estado de ánimo del compositor se deba a que recientemente, Lina Tejeiro, su expareja, y con quien hace algunos meses intentó volver, hizo pública su nueva relación sentimental con el creador de contenido paisa Juan Duque.



Por otro lado, el músico expresó un mensaje bastante diciente en sus plataformas digitales, pues demuestra lo que siente cada día a causa de su bajón anímico.



“Hoy supe que hay dolores más fuertes en la cabeza que en el cuerpo y que no debes ignorarlos. Es amor propio atenderlos”.



De igual manera, en otro de sus mensajes publicados en redes manifestó: “Hoy entiendo a todo el que esté sintiendo depresión (…) aunque tu vida luzca perfecta, quizás no es la que querías para ti. Sientes que quieres salir a buscar algo y el miedo de ser incapaz de hacerlo te hace sentir hoy así, pero somos más que esa frustración. Hay algo mucho más fuerte y capaz dentro de nosotros de lo que imaginamos”, concluye el mensaje.



