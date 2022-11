Desde hace varios meses atrás se ha rumorado que el cantante de reguetón Reykon y la creadora de contenido Luisa Castro estarían en un romance. Desde entonces, los mensajes para el instagramer ‘La Liendra’, expareja de Castro, no han parado de llegar.

En el año 2020, ‘La Liendra’ y Luisa Castro terminaron su relación, luego de haber permanecido juntos por varios años. Al momento de tomar la decisión, ambos lo hicieron público a través de sus redes sociales en las que le comentaron a sus seguidores que el romance no iba más.



Tiempo después, se conoció el noviazgo entre el influencer y la creadora de contenido Dani Duke, quienes aclararon los rumores y confesaron que efectivamente estaban juntos y habían iniciado una relación.



Por el lado de Castro, desde su ruptura con ‘La Liendra’, no se la ha visto con ninguna persona de manera amorosa, ni ha estado envuelta en ningún tipo de relación formal.



No obstante, los rumores de un supuesto inicio amoroso entre Luisa Castro y el intérprete de canciones como ‘La Santa’, ‘Mi Noche’, ‘Tu Cuerpo Me Llama’, entre otras, cada vez son más fuertes, por lo que los seguidores del reguetonero y de Castro están a la espera de una confirmación o aclaración ante los rumores.

‘La Liendra’ responde

Según las versiones que se conocen hasta el momento, Luisa Castro y Reykon comenzaron a salir, luego de que ella fuera la modelo de uno de sus videos musicales y, según comentan algunos internautas, se les ha visto muy juntos desde entonces.



Aunque ‘La Liendra’ ha dejado claro que desde que terminó con Castro no le interesa la vida amorosa de ella, recientemente subió un video en el que se refirió a la situación del supuesto noviazgo entre Reykon y su ex, comentando que él fue quien los presentó.



De igual manera, el youtuber insinuó que se le hacía raro que estuvieran saliendo luego de que gracias a él ellos se conocieron.



“Me llegó un chisme y a mí no me importa, ya nada de esto me importa. Pero me enteré de que Reykon está saliendo con esa otra persona que alguna vez fue mi relación. A mí no me importa que está pasando entre ellos dos, pero ahí es donde uno dice ¡Ummmm si yo los presenté! Pero que sean felices y yo sea feliz, de eso trata la vida, de superar y avanzar”, expresó ‘La Liendra’.

