'Me duele y decidí dejar de fingir': La Liendra sobre cierre de su cuenta

El pasado 13 de agosto el 'influencer' digital, Mauricio Gómez conocido en redes sociales como 'La Liendra' perdió el acceso a su cuenta de Instagram con más de seis millones de seguidores.



El joven de 21 años dio a conocer la noticia de la suspensión de su cuenta a través de un video que se hizo viral.



En un principio, se sentía optimista de poder recuperarla, pero pasados 14 días sin el acceso, La Liendra ha dejado ver lo afectado que se encuentra por la situación. Incluso, en días recientes le solicitó a sus seguidores que se unieran a una cadena de oración pidiendo para la recuperación de su cuenta.



Sin embargo, esta no fue su última aparición. A través de una cuenta alternativa, aseguró que se siente muy afectado por lo sucedido. Esto aún cuando está a pocos días de firmar las escrituras de su penthouse en el Poblado, en Medellín, y de recibir la camioneta "de sus sueños".



“La tristeza es parte del proceso para llegar al éxito (…) si Diosito me devuelve la cuenta, vuelvo con toda, sino me la regresa es porque mejores cosas vienen", dijo La Liendra en historias de Instagram, mientras aparecía tomando licor.

El 'influencer' aseguró que su dolor no era porque la cuenta fuera su principal fuente de dinero, sino por la perdida de su proyecto creativo al que le había dedicado varios años.



"No es la plata, es todo lo que yo me he esforzado en 'La Liendra'. Ocho años haciendo los videos, dedicándole todos los días a crear algo para que se desaparezca de la nada. Yo me puedo parar las veces que sea, pero de todas maneras esto es una tusa, me duele y decidí dejar de fingir", aseguró.



Además, aseguró que la tristeza era importante para alcanzar victorias. "Yo muy pocas veces me siento derrotado, pero hoy me quiero sentir derrotado. Porque para llegar al éxito hay que caer", dijo el joven.



Este no es el único caso en el que un influencer colombiano pierde el dominio de su cuenta. A Yina Calderón, Aida Victoria Merlano y Daiky Gamboa también les suspendieron su Instagram. Solo Gamboa recuperó su cuenta.

