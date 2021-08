‘Tengo mucho dinero': ‘La Liendra’ aclara que no busca empleo

Tras haber perdido su cuenta de Instagram, Mauricio Gómez, conocido como ‘La liendra’, ha creado cierta curiosidad entre los internautas y sobre todo entre sus seguidores. Ellos se preguntan, si su oficio son las redes sociales, ¿cómo ‘llena sus bolsillos’ sin sus cuentas?



Ante esta duda, el ‘influencer’ respondió: “No se preocupen por mí, no estoy buscando trabajo, tengo mucho dinero gracias a Dios”



(Le puede interesar: Esto cuesta el lujoso 'PH' en el Poblado de La Liendra).

El pasado 14 de agosto, por medio de un video, ‘La liendra’ les confirmó a sus seguidores que su cuenta de Instagram había sido suspendida. Reiteró no conocer las razones ni las personas que le inhabilitaron la red social.

En ese entonces muchos internautas lo criticaron dado que apareció bebiendo licor y con un ‘despecho a flor de piel’.



Pese a esta pérdida, el joven una vez más está en el centro de atención de las redes sociales dado que, en su cuenta alternativa de Instagram, mostró que estaba en casa de su mamá.

Ante esto, los usuarios empezaron a realizar un sin número de preguntas, críticas y rumores sobre la vida económica del reconocido ‘influencer’.



Mauricio Gómez, ante la insistencia de una posible escasez, complementó: “Invertí, me compré mi apartamento. O sea, no crean que porque no tengo mi cuenta soy pobre”.



También recalcó que tiene varias propiedades que lo ayudan a despreocuparse un poco por el dinero.



(Siga leyendo: 'Pasaste de ser chistoso a ser ignorante': 'tiktoker' a La Liendra).



“Tengo una casa en Pereira, la casa donde vive mi mamá, una finca. Sea como sea voy a tener plata en mi vida. La gente que piensa que yo estoy ‘pelado’ es estúpida. Vengo de ser pobre, pero gracias a Dios estoy bien”, enfatizó.



"Yo me río mucho de la gente que piensa que me cerraron la cuenta y que yo perdí mi plata, obviamente a uno le perjudica, pero mi plata yo la tengo, ¿qué le pasa a usted?, mi plata está ahí. El penthouses ya está pagado, la camioneta ya está pagada. Tengo una casa en Pereira, la casa de mi mamá, una finca también pagada", afirmó.

En las historias, ‘La liendra’ también contó detalles la vida que lleva en la actualidad.



“Para ser sincero no estoy pensando en crear una nueva cuenta ni en que me devuelvan la que ya tenía. Estoy viviendo mi vida porque no se basa en una cuenta de Instagram, así que voy a hacer lo que quiera: estoy con mi mamá, mis ‘panas’ en mi pueblito”, concluyó.

