Una nueva polémica se tomó las redes sociales, en esta oportunidad, las declaraciones de La Liendra referentes a la venta de su camioneta porsche han dado de qué hablar, principalmente, porque involucró a su exmánager, Santiago Ospina, y a su amigo, Daiky Gamboa.

El creador de contenido decidió contar lo que pasó con su preciado vehículo, según él, por petición de sus seguidores, quienes nunca entendieron por qué había vendido la porsche al poco tiempo de haberla comprado.

La Liendra aseguró que, tras perder su cuenta de Instagram, atravesó por una situación económica difícil, pues tuvo que devolverle dinero a sus clientes, pero, además, porque decidió finalizar su relación laboral con Santiago Ospina, quien era su mánager en esa época.



(Lea también: Maluma habría empujado a fan que, al parecer, intentó grabar a su novia).

"En ese tiempo tomé una decisión y es que quería dejar de trabajar con mi exmánager, pero para dejar de trabajar con él, le tenía que pagar una suma de dinero muy alta de unas comisiones que él nunca reclamó", explicó.



El influencer continuó diciendo que, como su empresa quebró, le propuso a Ospina pagarle parte de las comisiones con un hotel en El Poblado, de Medellín, y el resto cuando su situación financiera mejorara, pero, supuestamente, su exmánager le pidió saldar la deuda completa.



"Como él no sacó las comisiones en el mejor momento, las cobró en el peor momento cuando yo no tenía con qué pagarle", afirmó, de tal forma que tuvo que vender su camioneta para poder completarle el dinero de las comisiones.



(De interés: Video: Karol G y la burla a Anuel AA que aparecería en 'Mami’).

¿Qué respondió el exmánager de La Liendra?

Frente al tema, Santiago Ospina no se quedó callado y, aunque no quiso entrar en polémicas, aclaró que la empresa no había quebrado, pues estaba "exageradamente bien" cuando él se fue.



"Todo lo que hice en mi vida al lado de ese muchacho lo hice con un amor el berraco, sin interés... No es que en ningún momento se haya quebrado la empresa, la empresa se dejó exageradamente bien, con un tema de liquidez importante mientras se resolvían unos asuntos, pero liquidez, no quiebra", destacó Ospina.



Finalmente, recalcó que lo más importante en la vida es ser humildes, responsables y agradecidos.



(Puede leer: Cameron Diaz: cómo cambió su forma de ver la belleza el ser mamá a los 49).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen aquí).

¿Qué pasó con La Liendra y Daiky Gamboa?

En el relato de La Liendra sobre la venta de la camioneta también resulto 'salpicado' Daiky Gamboa, quien, según el 'influencer', afectó el negocio de la venta de la porsche y defraudó su confianza.



De acuerdo con el creador de contenido, antes de vender el vehículo se lo prestó a Daiky, quien se lo entregó después de cuatro días. Luego, gracias al peritaje que le realizaron al carro para la venta, se enteró que a la porsche la habían accidenteado y que tenía dos puertas mal arregladas.



(Además: Cintia Cossio narra cómo la drogaron en México: ‘Me tembló todo el cuerpo’).

Facebook Twitter Linkedin

Daiki Gamboa lamentó que haya gente que hable mal de otras personas en redes sociales. Foto: Instagram: @daikygamboa

Según La Liendra, Daiky negó haberla accidentado, pero tiempo después le confesó que era verdad, que lo habían chocado en un parqueadero y que él no supo qué hacer, así que la mandó a arreglar por su cuenta.



Situación que provocó que el influenciador no pudiera vender la porsche por 400 millones, sino por 350 millones de pesos.



Finalmente pidió a sus seguidores que no insultaran a Daiki ni a su exmánager, pues son dos personas a las que aprecia mucho. De hecho, resaltó que solo les quiso contar esa historia a manera de 'Story Time', pero que su interés no era hacer quedar mal a nadie y, mucho menos, generar controversia.



(Le recomendamos: Andrea Valdiri explicó por qué no habla de su relación con Felipe Saruma).



Por su parte, Daiky tampoco quiso ahondar en el tema, pero sí agradeció a sus seguidores por preocuparse por él y les aconsejó no llamar la atención en redes sociales por conseguir 'likes' sino disfrutar de la vida real.



"Viva más allá en la realidad que acá (redes sociales. No todo hay que compartirlo, no todo hay que mostrarlo", afirmó en sus historias de Instagram.



También explicó que se aleja un tiempo de las redes porque no le gusta cómo la gente las utiliza para generar 'views' y polémicas, degradando al que llaman amigo.



"Hablan a diestra y siniestra de usted con tal de tener qué montar a las historias del día", mecionó Daiky sin nombrar directamente a La Liendra.

Más noticias

Marbelle le contesta a mujer que le dijo que no era grata en concierto



Andrea Valdiri y Felipe Saruma invitan a sus amigos a su boda con Whisky



Jenn Muriel: 'Yeferson Cossio me está reconquistando'



Tendencias EL TIEMPO