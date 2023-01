Mauricio Gómez, más conocido en el mundo de las redes sociales como ‘La Liendra’, es uno de los creadores de contenido más conocidos del país. En las últimas horas, logró llamar la atención de la comunidad digital por anunciar que está pensando en irse a vivir en el extranjero.



El anuncio lo hizo a través de su cuenta personal de Instagram, en la que tiene más de 6,3 millones de seguidores. Aclaró que el cariño que le brinda su audiencia en otras partes del continente lo ha hecho repensar algunas cosas; no obstante, no deja de recalcar el amor que le dan sus fanáticos en Colombia.

El anuncio lo hizo desde Panamá, donde, según dice, lo han tratado bastante bien: “Estoy tan feliz y tan sorprendido, parce a mí me aman, me aman en otros países, me aman, mi país me ama, me apoya, me quieren, pero cuando yo salgo del país a otros lugares, el amor es diferente”.



El hecho lo ha llevado a pensar en salir del país por algún tiempo. Es más, en uno de sus recientes videos alcanzó a afirmar que la noción podría llegar a hacerse realidad muy pronto.



“Cuando yo estuve en México, parce, a mí la gente en México me amaba, me pedían muchas fotos, yo me sorprendía mucho, cuando estuve en Punta Cana, demasiado, hasta mi novia decía ‘¡Uy, mono es increíble cómo te conocen acá”; dijo.



“Me pedían fotos, me saludaba gente de allá en ese país y ahorita acá en Panamá, me están parando mucho, o sea siento como si estuviera en Colombia, me piden demasiadas fotos, me reconocen y hay un dicho que dice ‘nadie es profeta en su propio pueblo’, a mí me aman en mi pueblo, yo salgo y es una locura, pero yo siento que en otras países me valoran y me quieren más”, puntualizó.



Será cuestión de esperar hasta que el risaraldense confirme si efectivamente hará maletas y tomará rumbo a otro país del continente.



