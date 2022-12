Las portadas de la prensa deportiva de todo el mundo se llenaron de imágenes de Cristiano Ronaldo tras su derrota de este sábado contra Marruecos en el Mundial de Qatar 2022.



De rodillas en el césped y tapándose la cara tras finalizar el partido, en el que selección de Portugal cayó por 1-0 frente al equipo africano y perdió la oportunidad de jugar la semifinal del torneo, 'El Bicho' se despidió llorando de su último Mundial.

"Triste final", tituló el periódico 'Récord', que destacó en su portada las críticas de los jugadores Pepe y Bruno Fernandes al árbitro y la acusación de la pareja de

Cristiano, la modelo Georgina Rodríguez, contra el seleccionador Fernando Santos por "subestimar al mejor del mundo" y no sacarlo hasta el segundo tiempo.

(Puede leer: Hermana de Cristiano Ronaldo explotó tras salida del Mundial: ‘Grupo de ratas’).

Lo cierto es que esta era la última oportunidad de Cristiano de sostener en sus manos la gloriosa Copa del Mundo, por lo que el fútbol internacional, incluso sus contradictores pero más sus fanáticos, se conmovió al verlo saliendo roto, en lágrimas y completamente solo al vestuario.

Uno de los influencers colombianos que más se ha jactado de ser un gran fan del delantero portugués es Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como 'La Liendra'. En esta ocasión mostró su devoción por medio de una carta que leyó en su cuenta de Instagram.

"Gracias, Cristiano, y perdón por todo. Eliminado Portugal del Mundial y lo más triste es verte partir a ti, ni siquiera por el resultado, sino por la forma en la que te trataron. Te traicionaron, te clavaron un puñal en la espalda en el momento más duro de tu vida, pero de nuevo nos enseñas algo, como siempre. Y es que en las malas tus amigos pueden ser tus enemigos", dice la sentida misiva.

(Le puede interesar: 'El sueño acabó': Cristiano Ronaldo rompe su silencio tras eliminación en Qatar).

"Te faltaron al respeto y lo pagaron caro, eliminados por Marruecos. Te metieron en el segundo tiempo y cambiaste el partido, pero ya no tenías tiempo. Sabemos quién fuiste y quién serás. No estás acabado ni viejo, solo tuviste una mala racha, pero cuando eso pase se viene la mejor versión de ti. No importa a qué equipo te vayas o qué país viajes, acá estoy y muchos estaremos, ahora y en el mañana. Fuerza, ‘Bicho’. Perdió el fútbol", concluyó.

(No deje de leer: ¡Fin de una era! Cristiano Ronaldo se despide llorando de su último Mundial).

Teniendo en cuenta que el cinco veces ganador del Balón de Oro tiene 37 años, fue seguramente el último Mundial que disputó. El duelo contra Marruecos será recordado más en la biografía de Cristiano Ronaldo por la derrota y tal vez su último partido en el torneo internacional de la Fifa. Solo queda esperar.

