Mauricio Gómez, quien es conocido como La Liendra ha dado de que hablar en las últimas semanas. El generador de contenido viajó a Qatar y desde su asistencia del mundial ha realizado varias publicaciones.



Según Tropicana, el influencer publicó en varias historias de su Instagram que iba por la calle entrevistando a las mujeres, sin embargo, lo que no cayó muy bien fueron las preguntas incómodas que le hacía a las personas sobre su vestimenta.

La Liendra pregunta por ropa que pueda tapar todo el rostro y las vendedoras de la calle le ofrecen varias opciones, a lo que el influencer dice lo siguiente: "Yo quiero salir con mi novia así, que no me la pueda mirar nadie, esa de allá es muy mostrona porque se le ven los pies, no mentiras, (ríe)".



Este tipo de comentarios no demoró en causar rechazo en las redes sociales. Algunos de los cibernautas catalogaron como “irrespetuosas” las apreciaciones de La Liendra.



“Volver famoso a cualquiera, esas son las consecuencias”; “El man es un payaso”; “Quítenle el internet, por favor”; “¿Por qué hacen famoso a cualquier soquete?”; “Encima se pone a señalar”, fue una de las publicaciones que publicó Tropicana en su portal.