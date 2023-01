Mauricio Gómez, más conocido en el mundo de las redes sociales como ‘la Liendra’, se ha caracterizado por ser uno de los influencer más polémicos y reconocidos del país. Hoy tiene una relación sentimental con la también creadora de contenido Dani Duke, con quien ostenta ser una de las parejas más reconocidas de la comunidad digital.



Recientemente, el risaraldense logró acaparar la atención de sus más de 6,3 millones de seguidores por hablar en la tradicional dinámica de preguntas y respuestas en Instagram sobre como superar una tusa. Si bien no mencionó el nombre de su ex pareja, Luisa Castro, algunos internautas no dudaron en nombrarla.

La Liendra Foto: Instagram @la_liendraa

Según comentó, hay tres pasos fundamentales para poder superar una ruptura amorosa: aceptar que la persona ya no está, sentir el dolor y hacer las cosas que antes no se permitía por estar al pendiente de aquella persona.



“Se los voy a decir en forma de consejo por si alguien está pasando por esa situación. Primero, aceptar que te dejaron, que ya todo se acabó… Segundo, sienta el dolor, llore, sufra Y tercero, hagan todo lo que no hacían cuando estaban en esa relación o por miedo, o porque no te dejaban, o porque no le gustaba a esa persona. Salga con sus amigos, vaya a fiesta, vaya a donde tal amiga, haga todo lo que no hacía o dejó de hacer”, comentó.



Sus palabras causaron revuelo entre algunos internautas, quienes le comentaron el post nombrando a su antigua pareja. Algunos se atrevieron a decir que estaba tirando algunas indirectas a Castro y que “aún no la había superado”.



“Claramente no la has superado”, “Lo dice el que nombra a Lu en cualquier oportunidad”, “Es muy cierto lo que él dice”, “Evidentemente no la ha superado”, “Bueno muy sabio lo que dijo pero claramente el Man no supera a la ex”, “Ya que la supere si es cansón con el mismo tema”, fueron algunos de los mensajes.



