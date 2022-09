Mauricio Gómez, más conocido en el mundo de las redes sociales como ‘La Liendra’, es uno de los creadores de contenido más famosos del país y por eso tiene una gran cantidad de seguidores que no se pierden ningún detalle de su contenido; tan solo en Instagram cuenta con más de 6 millones de seguidores.



Recientemente se ha convertido en tendencia en las diferentes plataformas digitales por haber mandado un reflexivo mensaje en el que le aconsejaba a sus fanáticos sobre las formas que, desde su experiencia, le han ayudado a generar dinero.

Consejos de ‘La Liendra’

Según mencionó el influencer, lo primero y más importante es "dar gracias a Dios o a la creencia que se tenga por permitir disfrutar un día más de vida y por lo que se tiene hasta el momento".

“Nunca permitan que su primer pensamiento sea negativo, cuando abres los ojos tienes una oportunidad. Piensa en las cosas buenas que tienes que agradecer (...) el acto de desagradecimiento más grande que puede tener un ser humano puede hacer es abrir sus ojos y quejarse”, comentó.



Así mismo aconsejó a sus fanáticos sobre los pensamientos y las acciones que se deben tomar para poder aumentar el poder adquisitivo y llegar a ser uno de los instagramers más remunerados y reconocidos de Colombia.



“Para aquellos que quieren tener mucho dinero les voy a dar un consejo: no pidas dinero para un celular, para una moto o para ropa porque esos son lujos que se va a poder dar más adelante (...) pida dinero para un negocio, para ayudar a su madre, para la universidad o un proyecto más grande”, mencionó.



“No gaste su energía pidiendo plata para un teléfono, mejor gaste su energía pidiendo un trabajo, pidiendo que le salga muy bien un negocio. Sus metas no pueden ser un celular, una ropa (...) de verdad enfóquense en lo que necesitan y no en lo que quieren aparentar o mostrar y verán como todo va a cambiar”, concluyó.



