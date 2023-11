La Liendra desata polémica por el regalo que le hizo Luis Díaz

Nuevamente, La Liendra es está en el ojo público al ser criticado en redes sociales por varios internautas que lo acusaron de "mentiroso", luego de que este afirmara en su cuenta de Instagram que el legendario Luis Díaz le había regalado la camiseta de la Selección con la que había marcado los dos goles contra Brasil.

El pasado 16 de noviembre, miles de fanáticos acompañaron al equipo en la merecida victoria sobre el seleccionado brasileño con un 2 a 1 que dejó sin respiración a toda una hinchada en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



Celebridades, figuras públicas y varios influencers estuvieron en la jornada que puso a gritar a infinidad de seguidores. Entre las caras más reconocidas estuvo la de La Liendra que no dudó en compartir con sus fans que se encontraba disfrutando del encuentro de futbolero.

De hecho, no perdió oportunidad para mostrar que tuvo el privilegio de saludar y compartir un rato ameno con el siete de Colombia. Pues muy emocionado subió un clip que registró el momento en el que Lucho Díaz le relega una camiseta del seleccionado con su firma.



"Luis Díaz me obsequia la camisa con la que marcó los dos goles ante Brasil", escribió el influencer en el video. Afirmación que en cuestión de horas varios internautas le cuestionaron, señalando que esto era falso.



Tras la publicación, algunos encontraron que la camiseta que el jugador usó en el partido decía Luis Díaz en grande y con la mayúscula sostenida, mientras que la que le fue dada al creador de contenido, pese a que era la camiseta original, en su nombre era diferente.



En el video se ve que la polera solamente tenía escrito en su parte de atrás la primera letra del nombre, seguido de un punto y el apellido del deportista. Lo que suscitó la duda entre los usuarios.

Tras viralizarse la comparación que revelaba el presunto desliz del influencer, varios internautas compartieron sus opiniones, asegurando que el mismo se había puesto en un lugar de burla al decir algo que podía no ser cierto.



"A ese man deberían cómo cerrarle las redes sociales, jaja de verdad"; La liendra representa muy bien a esos se creen mucho y termina haciendo el ridículo"; "Este tipo sí da pena, ¿cómo va a decir eso?"; "Será que la liendra no se cansa de quedar mal y pasar pena?", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

que fastidio la Liendra. cae solito jajajajajaj pic.twitter.com/Am6tHAI7vq — milo (@arrobaacamilo) November 18, 2023

No obstante, también hubo algunos internautas que perdonaron su posible equivocación, argumentando que al menos él tenía el autógrafo del jugador del Liverpool en la camiseta oficial del seleccionado colombiano, mientras que aquellos que los criticaban no tenían nada de ello.



"¿Y ustedes tiene una camisa firmada por Luchito?"; "Igualmente una camiseta firmada de Lucho no la tiene cualquiera"; "En serio la gente se tomó el trabajo de verificar?, jajaj qué mal"; "La gente como es de envidiosa"; "Déjen al tipo, él está feliz, al menos conoció a su ídolo, ¿ustedes qué tienen?", son algunos de los mensajes más destacados en la red de Elon Musk.

La Liendra es criticado por parte de un 'tiktoker': "Pasaste de chistoso a ignorante"

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

