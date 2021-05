La Liendra denuncia amenazas por apoyar marchas durante el paro

Uno de los influenciadores que más ha estado activo durante el paro nacional ha sido Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra.



De hecho, recientemente contó que el primer día que salió a marchar, el pasado 28 de abril, recibió amenazas por apoyar las manifestaciones.

“Yo he estado metido mucho en esto de las marchas. El primer día que salí a marchar me amenazaron brutal. Me amenazaron de que me iban a ‘pelar’ si seguía apoyando eso y todo, y yo seguí” (SIC), dijo.



“En redes sociales tengo la cuenta de Instagram bloqueada, hay veces que no puedo subir historias, ya no le salen mis historias a todo mundo. (...) Yo he salido más perjudicado, pero sigo firme”, añadió.



También, aseguró que ha estado “firme con el pueblo desde el principio” y que, aunque lo amenazaron en la primera marcha, asistió a dos más.

Cabe resaltar que en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 6 millones de seguidores, ha subido varias publicaciones haciendo presencia en las marchas de la ciudad de Medellín.



“Vamos a ‘parchar’ en paz. Hago parte de esa marcha que se hace sentir con cantos y bailes, no con peleas ni daños. Queremos hacer un cambio en paz”, escribió en una publicación del 28 de abril.



Adicionalmente, ha usado sus redes sociales para dar su opinión frente a la reforma tributaria.



"La solución para este problema es una nueva reforma nacional, en la que el gobierno también baje sueldos y aporte para el dinero que necesitamos recolectar", afirmó en un video.



