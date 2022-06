El creador de contenido La Liendra ya estaría pensando en planes de paternidad. Así quedó confirmado en una respuesta que dio en redes sociales sobre su futuro con Dani Duke.



Hace unos días se rumoró que la pareja estaría esperando a su primer hijo. Ahora en su cuenta de Instagram, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, La Liendra contó qué desea hacer en los próximos años.

​

​(Siga leyendo: Los ‘influencers’ que han sido expuestos por querer cosas gratis)

Un seguidor le preguntó si le gustaría tener hijos con su novia actual. A lo que el influenciador declaró que aún no es el momento. Según Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, tiene intenciones de convertirse en padre a los 25 años y acaba de cumplir 22.



Sobre su pareja aseguró que es la persona adecuada con la que compartir ese gran momento. Sin embargo, aún no está entre los planes de los dos.



“Quiero tener un hijo a mis 25 años y si de aquí a ese tiempo estoy con Daniela me encantaría que fuera con ella, me encanta Daniela, me encantan sus principios, la mujer que es, como la criaron, así que sí, por ahora no, pero más adelante no lo pensaría” sentenció el influenciador.



Los rumores de un supuesto embarazo de la maquilladora Dani Duke terminaron luego de que explicaran que eran falsos. Según la pareja todo se trató de un mal ángulo en una foto de Daniela.



“La gente me llama a preguntar ¡Felicitaciones, estás en embarazo! Por una foto que usted montó, ahora sí le importa cómo salgo, subiéndome con panza en sus fotos” comentó Duke refiriéndose a su novio.



Le recomendamos: Gabriela Tafur es criticada por los consejos que dio para superar una tusa)

El viaje a Europa

La Liendra acaba de regresar de un viaje al viejo continente que realizó con su novia y amigos para celebrar sus 22 años. El creador de contenido contó en su Instagram que la celebración en Ibiza ha sido una de las mejores que ha tenido.



“Ibiza me gustó, no me gustaría volver pronto, ni fue mi favorito, pero me gustó, es que es mucha la fiesta y a mí me gusta la fiesta un día, máximo dos, pero allá todos los días son fiesta y yo no aguanto, así que, si quiere fiesta Ibiza, sino no” indicó.



El influenciador también habló de su paso por Amsterdam, donde consumió sustancias alucinógenas debido a que en esa ciudad es legal. Según La Liendra el efecto no fue el esperado.



“Me la parché, me compré lo mío, pero acá en Colombia no la pruebo porque soy demasiado tranquilo y a mí me gusta estar en mis cinco sentidos” concluyó.

Más noticias

Jennifer López tuvo un percance con su vestuario en pleno concierto

Calle y Poché tendrán su propia serie documental

Tatán Mejía lanza colección de NFTs: son más de 4.100 activos

Luego de diez meses de matrimonio descubrió que su esposo era una mujer