El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, se encuentra con sus amigos y otros influenciadores en Dubai. El joven quindiano ha realizado bastante contenido de su viaje, sin embargo, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al afirmar que les daría un millonario regalo.

En ese sentido, el joven comentó que realizará una dinámica para premiar, ya sea a uno o cuatro de sus fans. Asimismo, afirmó que los ganadores podrán elegir si quieren dinero o un regalo. Este 8 de marzo, el joven explicó cómo va a hacer esta actividad.



“Liendritas, les cuento que me dieron mil dólares para sobrevivir acá en Dubai por una semana. La verdad, yo ya tengo mi platica, traje dinerito y tomé una decisión: yo quisiera darle esta plata a mis seguidores, de alguna forma, quiero que estos mil dólares sean para ustedes, pero no quiero darles la plata, sino ser un poco más creativo”, comentó.



Además, ‘La Liendra’ explicó que sus seguidores podrán elegir diferentes opciones de regalo.



“Tres opciones, tres regalos y ustedes escogen uno, y el que escojan yo lo compro y ya elegimos un ganador. Estos mil dólares que me dieron son para ustedes y, si me dan más plata, también se la voy a dar a ustedes porque yo traje lo mío. Ya tengo los tres premios: un iPhone, unos zapatos de Balenciaga originales y los compramos acá en Dubai o tres: dos millones de pesos y escogemos a cuatro ganadores cada uno de 500 mil”, aseguró.



El ‘influencer’ agregó en su video un link para que sus seguidores fueran a votar por alguna de las opciones de regalo y también señaló que daría el nombre del ganador este 9 de marzo.

¿Cómo participar?

Las personas que estén interesadas en ganarse el premio deben unirse al grupo de Telegram de ‘La Liendra’ y enviarle una captura de pantalla de que se unió. Recuerde que escogerá al ganador el día de hoy.

